Nachwuchs wie noch nie

So viele Störche wie in diesem Jahr hat es wohl noch nie gegeben. In vielen Nestern sitzen drei oder vier Junge, bestätigen die Storchenbeauftragten Rainer Deschle und Ute Reinhardt. Spitzenreiter hier in der Region sind momentan Riedlingen, Ertingen und Tiefenbach mit sieben Jungstörchen in mehreren Nestern. Beringt werden am Mittwochabend die Störche in Ertingen, Andelfingen und Zwiefalten.

Der Kindersegen in den Storchennestern ist reich. „Dieses Jahr ist es für die Störche nicht schwierig Junge aufzuziehen“, sagt die Storchenbeauftragte Ute Reinhardt. Das Wetter sei optimal gewesen. Es gab keine langen Regenperioden und wenn es kalt war, kam kein Dauerregen dazu. Allerdings sei es auch nicht zu trocken gewesen, sodass die Storcheneltern immer Futter gefunden haben.

Die ersten Jungen sind Mitte April geschlüpft und beginnen demnächst mit den ersten Flugversuchen. Das Gros der Jungtiere wird in zwei bis drei Wochen soweit sein. Die meisten Störche haben in diesem Jahr Riedlingen, Ertingen und Tiefenbach aufzuweisen. In Riedlingen im Rathausnest sitzen drei, im Dornerhaus-nest vier Junge. In Ertingen sitzen auf dem Rathausdach vier, bei Dörnröschen drei Junge.

In Tiefenbach hat der Storchenbeauftragte Rainer Deschle vergangenen Freitag drei Nestern Besuche abgestattet. Im Nest bei der Kirche haben die Störche ganz ohne Nesthilfe auf einen Strommasten ein Naturnest gebaut. „Allerdings“, so Bürgermeister Helmut Müller, „hat es auch zwei Jahre gedauert bis das geklappt hat“. Die EnBW hat schon vor längerem die stromführenden Leitungen zum Schutz der Störche isoliert, und solange die Störche beringt wurden, vorsichtshalber auch den Strom abgestellt. Dazu ist ein Mitarbeiter der EnBW vor Ort gewesen. Knapp 3000 Gramm bringt der schwerste der Jungen auf die Waage. „Mit 2050 Gramm ist einer davon noch im kritischen Gewicht“, meint Deschle. Wenn der Mittlere mit 2500 Gramm den Schwächsten nicht unterdrücke, habe er eine Chance auch durchzukommen. Deschle ist zuversichtlich. Eine Enttäuschung erlebten die Nestbesucher beim zweiten Nest in der Tiefenbacher Halde. Der Waisenstorch aus Emerkingen, den Deschle vor zwei Wochen in Tiefenbach ins Nest gelegt hat, hat die Adoption nach Tiefenbach nicht überlebt. Dafür sind die drei anderen Jungtiere in guter Verfassung. Deschle sieht hier keine Probleme mehr. Ähnlich sah es im dritten Nest in der Neubausiedlung aus, sodass sich die Tiefenbacher über sieben Jungstörche freuen können.

Nest in luftiger Höhe

In Betzenweiler hat es seit über 100 Jahren zum ersten Mal wieder Storchennachwuchs gegeben. Die Altvögel haben sich selbst ein Nest auf dem Kirchendach gebaut und zwei Junge ausgebrütet. Dementsprechend groß ist die Freude der Betzenweiler Bevölkerung. Allerdings wird die Beringung der Jungstörche eine echte Herausforderung werden. Mit der Drehleiter wird es nicht ganz einfach sein, weiß die Bad Buchauer Drehleiterbesatzung und hat das Areal um die Kirche vorsichtshalber schon mal in Augenschein genommen. In den nächsten Tagen sollen die Jungstörche in Betzenweiler beringt werden.

Neu im Reigen der Storchennester ist auch Wilflingen. Dort hat das Storchenpaar recht spät mit der Brut begonnen. Allerdings waren die beiden Störche auch lange Zeit mit ihrem komplizierten Nestbau beschäftigt. Ein Junges hat die Storchenbeauftragte Reinhardt dort entdeckt. Auch in Zwiefalten kann man sich nach 100 Jahren endlich wieder über ein Storchenkind freuen.

In Altheim hat es dieses Jahr zwei Junge gegeben, in Uttenweiler drei, Unlingen kann vier vorweisen, Daugendorf zwei. Auf dem Kamin in Dürmentingen drängeln sich vier Junge im Nest, in Zwiefaltendorf sitzen drei, in Zell auf dem Pfarrhaus vier und auf dem Silo gibt es zwei. Andelfingen hat ebenfalls ein kleines Storchenkind im Nest. Einige sind von Rainer Deschle schon beringt, die anderen bekommen in den nächsten Tagen Besuch von ihm.

Ute Reinhardt würde sich wünschen, dass nun nicht alle Wiesen gleichzeitig abgemäht werden. Bei der derzeitigen Trockenheit finden die Altstörche dann nicht einmal einen Regenwurm für ihren Nachwuchs. Und dem einen oder anderen Jungen würden ein paar Gramm mehr auf den Rippen gut tun.