Nachtwächter, Büttenredner und die Nuiframr Fante

In Biberach und Umgebung genießt sie längst Kultstatus: Erna Löcherbach, die frühere Wirtin vom Goldenen Rebstock („Stecken“) in der Biberacher Consulentengasse feiert am Samstag ihren 80. Geburtstag. Geht es nach ihr, will sie ihren Sohn Rolf noch lange in der Wirtschaft unterstützen.

Auch an ihrem Geburtstag will sie ab Mittag im „Stecken“ sein, um ihre Gäste zu begrüßen. Anzunehmen, dass die Schar der Gratulanten nicht gerade klein sein wird.