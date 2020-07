Nachts ohne Beleuchtung unterwegs

Kurz vor 22 Uhr meldete ein Zeuge einen Kleintransporter ohne Rückbeleuchtung auf der B312 in Richtung Riedlingen. Eine Polizeistreife stellte das Fahrzeug am Ortseingang von Riedlingen fest und stoppte es. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis mehr vorlag und es sich in einem verkehrsunsicheren Zustand befand. Der 60-jährige Fahrer hätte laut einem mitgeführten behördlichen Schreiben lediglich eine Fahrt zu einer Gutachterstelle machen dürfen. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zogen den Iveco Transporter aus dem Verkehr.