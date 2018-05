Nachts blitzt es künftig in der Hindenburgstraße

Der Blitzer in der Hindenburgstraße in Riedlingen ist aufgebaut. Künftig gilt bei Nacht Tempo 30, was die Anwohner besser vor Lärm schützen soll. Noch ist das Gerät nicht scharf gestellt, es fehlt noch die Stromzufuhr der NetzeBW. Geblitzt wird künftig in beide Richtungen.

Die Temporeduzierung beginnt ab 22 Uhr und gilt in der gesamten Hindenburgstraße, von der Abzweigung der B 311 bis zur Abzweigung Tuchplatz. Von dort ab gilt auch tagsüber Tempo 30. Hintergrund dieser Anordnung von Tempo 30 in der Straße ist der Lärmaktionsplan. Bei der Vorstellung des Ergebnisses im Juni 2014 im Riedlinger Rat wurde deutlich, dass es in der Hindenburgstraße lauter ist als etwa in der Ziegelhüttenstaße.

Demnach sind in der Hindenburgstraße die Lärmwerte so hoch, dass sie für 140 Bewohner über den festgelegten Grenzwerten liegen, davon sind 30 Bewohner auch in der Nacht betroffen. Schon damals wurde als Lösung eine Geschwindigkeitsreduzierung in Verbindung mit baulicher Neugestaltung vorgeschlagen.

In der Ziegelhüttenstraße sind die Lärmwerte deshalb niedriger, weil dort Einfamilienhäuser etwas abgerückt von der Straße stehen. Dagegen reflektiert sich in der Hindenburgstraße, wo die Häuser eng aneinander nahe der Straße stehen, der Schall.

Noch ist der Blitzer nicht scharf. Es fehlt noch an der Stromversorgung und auch die Beschilderung der 30er-Zone müsse noch vorgenommen werden, sagt Bürgermeister Marcus Schafft.