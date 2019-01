Nach Ladendiebstahl geflüchtet

In Riedlingen sind am Freitagnachmittag zwei Diebstähle in Geschäften angezeigt worden.

Kurz vor 16 Uhr haben in der Riedlinger Lange Straße zwei junge Männer versucht, in einem Geschäft zwei Pullover im Gesamtwert von rund 180 Euro zu stehlen. Sie waren dem Personal aufgefallen und angesprochen worden. In einer mitgeführten Tasche konnten die Pullover aufgefunden werden. Auf dem Weg in die Büroräume nutzen die beiden 17 bis 22 Jahre alten Männer die Gelegenheit und flüchteten. Dabei stießen sie einen Kunden zur Seite, der leicht verletzt wurde.

Gegen 16.45 Uhr wurde ein 62-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt dabei ertappt, als er Wurstwaren und Schokolade an der Kasse vorbei schmuggeln wollte. Er hatte zwar Waren zur Bezahlung auf das Band gelegt und auch bezahlt, aber die anderen Waren verborgen. Dies bemerkte das Verkaufspersonal, worauf der Mann zwei Würste aus der Jackentasche hervorholte. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurden bei der späteren Nachschau im Büro dann noch weitere Wurstwaren und die Schokolade vorgefunden.