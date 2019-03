Närrische Kunde an Schultes und Rat

Nicht nur die Straßen der Stadt, sondern auch die Bühne der Stadthalle hat es staksend erobert: das langbeinige Geflügeltier mit einer besonderen Vorliebe für hüpfende Bewohner von Feuchtgebieten. Sie überlegen? Der Storch ist’s! Doch laut Datenschutzgrundverordnung darf man nicht so einfach Namen nennen, da braucht’s schon ein Einverständnis, selbst bei der Narrenzunft Gole. Die Narrenball-Moderatoren Christoph Selg und Frank Steinhart nahmen am Donnerstag die unsäglichen Vorschriften ins Visier und zeigten damit einmal mehr, mit wie viel Witz und tollen Ideen man Umbaupausen füllen und Programmpunkte ansagen kann.

Und die hatten es in sich, tänzerisch, musikalisch, inhaltlich. Davor aber stand das alljährliche Ritual mit Gänsehaut-Feeling: Das Intonieren des „Kreuzritters“ von Fanfarenbläsern und Stadtkapelle, der Einzug der Masken, der Auftritt der Narrenräte mit Zunftmeister Thomas Maichel an der Spitze, das Absingen des Goleliedes, Kür auch für die Prominenz, allen voran Ehrenzunftmeister Peter Bucher, die Ehrenbürger Dr. Wilfried Steuer und Winfried Aßfalg, Alt-Bürgermeister Hans Petermann, Geistlichkeit und Kommunalpolitiker. Jetzt war man ganz und gar in der Riedlinger Fasnet angekommen, beklatschte den Boppelestanz und ergänzte bei Büttel Wolfgang Böck seine „Bekannt – machungen“. Samstags um halb Zwölf war er in Riedlingen, Leute hat er keine getroffen, doch eine war unterwegs, die „Strafzettel-Nixe“, die ihm ein Knöllchen verpasste. Streng gab er – dem krankheitsbedingt fehlenden – Bürgermeister Marcus Schafft und dem Gemeinderat eine Deadline vor: Zum nächsten Narrentreffen im Jahr 2024 muss die neue Stadthalle stehen!

Ihr Debüt auf der großen Bühne feierten Evelyn Binder, Caroline Hierlinger, Anita Missel und Ulrike Holzbrecher als „Trauerschnallen“. Schwarz gewandet und mit trauriger Miene, eine Rose in der Hand, so standen sie auf dem Friedhof, wo man „alles erfährt“, und „den Rest von Postmann Jürgen Kneer“. Die Männer haben ganz schön ihr Fett abgekriegt, zumindest die älteren, entschlossen sich die Trauerschnallen zum Schluss doch, in die Bar zu gehen, „wo es jonge Männer geit“. Nicht nur sie waren begeistert von dem Auftritt. Als kesse Blondine war Evelyn Binder ein zweites Mal zu sehen, aufreizend gekleidet, Vorurteile bedienend, Beziehungen zwischen Frau und Mann beleuchtend, witzig, hintersinnig und ganz schön frech: „Susi, du bist so blöd, du könntest Amerika regieren“. Diese Frau hat eine ungeheure Präsenz und braucht außer ein paar Federboas keine Requisiten, um das Publikum in ihren Bann zu schlagen.

Tänzerisch prächtig aufgestellt ist die Riedlinger Narrenzunft, was sich wieder in den Auftritten des Gole- und des Männerballetts zeigte, einmal einstudiert von Hannah Barth und Johann Lenz und zum anderen von Miri Jäggle und Petra Schlegel. Während die jungen Damen mit schwarzer Melone auf dem Kopf, roten Schuhen an den Füßen, viel Charme, anmutigen Bewegungen, einer ausgeklügelten Choreografie und ein wenig Pantomime das Publikum bezauberten, wechselte das Männerballett in Windeseile die Tanzstile. Es brachte einen kessen Charleston auf die Bühne, rockte à la Elvis Presley mit Haartolle, setzte Pop in hippe Schritte um, begeisterte mit Disco-Beat und zeigte seine Kondition beim Aerobic.

Nur noch Kneipenleben intakt

Den Hit des Abends jedoch landeten die „Golöre“ als „Se Biedels“. Nicht nur, dass sie der englischen Band musikalisch Konkurrenz machten, auch das Outfit der „oberschwäbischen Version der Beatles“ mit gediegenen Rollkragenpullis und dunklen Jacketts war bestechend, Pilzköpfe inklusive. Was Lothar „Lennon“ Sauter, Schorsch „Harrison“ Maichel und Tobias „Paul Mc“Strang zu „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, „Yesterday“ oder „Yellow Submarine“, „Hey Jude“ oder „Let it be“ sangen, war erste Sahne.

Es waren Appelle an die Stadträte, Brücken untereinander zu bauen und sonst solche, die man auch braucht, Häuser mit Gefühl zu genehmigen, damit das Stadtbild nicht „verreckt“. Sehnsuchtsvoll erinnerten sie sich daran, als die Stadthalle noch schön war, Läden die Innenstadt säumten, wo heute nur noch das „Kneipenleben“ intakt ist. Von einem „Bauimperium“ war die Rede, dem „Wohnungsbau für arme Leut“ mit Geldspritze der Stadt.

Klar war für die Golöre, das Ärztehaus muss sein, bitter die Erkenntnis zum Krankenhaus: „ein Schreck und Graus, die Sana sitzt hier alles aus“. Gere Schmid war mit seiner Gitarre der Fünfte in der Runde und der einzige, der keine Perücke brauchte.

Wer noch etwas über die Riedlinger Fasnet lernen will, dem sei die „FZ-Universität“ empfohlen, gerne wahrgenommen von einem Neufraer Schlossgeist. Der Boppeles-Tanz wird in Breakdance-Manier getanzt, fürs Kuttlaessen jagt man Frösche, der Ministerpräsident höchstpersönlich lobt das Traditionsmahl, doch was können sie am besten, die Trommler und Fanfarenbläser? Musizieren! Und das taten sie denn auch als Schlusspunkt eines gelungenen Narrenballs unter der Leitung von Johannes Wied. Er hatte den Auftritt zusammen mit Andi Stöhr einstudiert.

Am Sonntag, 20 Uhr, lädt die Narrenzunft Gole ein zweites Mal zum Ball in die Stadthalle, um das zu zelebrieren, was die Golöre trotz aller Mängel resümieren: „Riedlingen ist eine superschöne Stadt, weil sie so ne tolle Fasnet hat“.