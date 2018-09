Nächste Vision: Der Bau einer Schneider-Berufsschule

Pfarrer Dr. Emanuel Sawadogo betreut in der Diözese Kaya in Burkina Faso 30 Schulen mit 200 Lehrern und 7000 Kindern. Auch eine Schneiderschule hat er ins Leben gerufen. Und doch hat Sawadogo bereits die nächste „Vision“: Weil die Schneiderschule aus ihren bisherigen Räumlichkeiten raus muss, will er eine eigene Berufsschule bauen. Der Treffpunkt Weltkirche der katholischen Gemeinde in Riedlingen, die Sawadogo schon viele Jahre unterstützt, will ihm dabei helfen. „Das ist ein nachhaltiges Projekt“, ist Marlene Müller von den Plänen überzeugt.

Bildung ist die Zukunft, hat Pfarrer Sawadogo bei seinen Besuchen in Riedlingen immer wieder erläutert. Nur Bildung kann den Menschen in dem armen Land helfen. Deshalb ist Sawadogo, der viele Jahre in Europa gelebt und studiert hat, in sein Heimatland zurückgekehrt und hat sich der Bildungsarbeit verschrieben.

Dabei hat er auch Erfahrung aus Europa aufgenommen. In seiner Schneiderschule finden sich etwa Anklänge der dualen Berufsausbildung in Deutschland. So lernen die künftigen Schneider nicht nur das Arbeiten an der Nähmaschine, sondern auch die Theorie dazu. „Morgens Theorie, mittags Praxis“, sagt Sawadogo.

Die ersten 30 Schüler, darunter sieben behinderte Menschen, haben nun den Abschluss gemacht.„Und alle haben bestanden.“ Die Schule ist staatlich anerkannt. „Die waren überrascht, dass die Schule sofort ein 100- prozentiges Ergebnis vorweisen kann“, sagt Sawadogo. Doch finanzielle Unterstützung gibt es vom Staat trotzdem keine. Kein Geld.

Die Schüler müssen Schulgeld bezahlen, aber das ist gering, um die Schwelle niedrig zu halten. Einzelne Schüler werden über Patenschaften aus Deutschland finanziert, aber auch Sawadogo hat „Patenkinder“.

Ansturm auf die Schule

Durch den Abschluss erhalten Männer und Frauen eine Perspektive, die sonst kaum eine hätten. Mit dem Abschluss können sich die Schneider selbständig machen. Mit einer Nähmaschine können sie selbst in einer kleinen Hütte ihrem Handwerk nachgehen. Denn besondere Kleidung ist gefragt. In Burkina Faso sei es üblich, dass man sich an Weihnachten oder an anderen Festtagen Kleidung machen lasse, so der Pfarrer. Ein Hemd kostet etwa sieben Euro. Schon in der Schule können die Schüler produzieren und verkaufen.

Der Ansturm auf die Schule ist groß. 50 Neuanmeldungen liegen vor. Mit 100 Schülern rechnet er auf Dauer. Doch der Pfarrer hat ein Problem: Ein Raumproblem. Sie müssen aus den bestehenden Räumen raus. Eigentlich hätten sie schon im Oktober das Gebäude räumen müssen. Aber das schaffen sie gar nicht.

Nun hat er die Vision einer eigenen Berufsschule. Ein befreundeter Architekt hat ihm bereits Pläne gezeichnet, auch ein kleines Grundstück steht bereits zur Verfügung. Eine Färberei könnte in einem zweiten Schritt ebenfalls Platz finden. Und eine Firma aus Jettingen, die ihn ebenfalls seit Jahren unterstützt, hat konkrete Unterstützung zugesagt: Sie würde das neue Gebäude mit Photovoltaikzellen ausstatten für eine eigenständige Stromversorgung. Auch einen Brunnen würde sie graben.

„Wir fangen nicht mehr ganz bei Null an“, sagt Sawadogo. Zumal sich in Burkina Faso auch schon eine Vorstandschaft von acht Personen gebildet hat – eine davon ist Pfarrer Sawadogo, um die Schneiderschule eigenständig und dauerhaft zu etablieren. Und auch Marlene Müller vom Riedlinger Treffpunkt Weltkirche ist angetan. Sie ist überzeugt von dem Projekt, eben weil es auf Nachhaltigkeit aus ist. Durch Hilfen soll das Haus gebaut werden, „dann muss es sich selbst tragen“, sagt sie.

Kosten von 100 000 Euro

Die Kosten für eine neue Berufsschule liegen bei rund 100 000 Euro. Nun sollen dafür Spenden gesammelt werden. Auch weitere Aktionen sind geplant. So gab es Gespräche mit Michael Reiter von der Riedlinger Stadtmusik, der auch schon Musikinstrumente an Pfarrer Sawadogo weitergegeben hat. Der könnte sich ein Benefizkonzert vorstellen. Auch der Verkauf von Bausteinen ist eine Überlegung. Doch sie stehen erst am Anfang, die Vision ist noch ziemlich neu. Aber sie soll realisiert werden.