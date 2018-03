Mutmaßlicher Einbrecher bleibt im Gebüsch hängen

Die Polizei hat am Donnerstag in Riedlingen einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er hatte vermutlich beim Einbruch in eine Spielhalle in der Daimlerstraße Alarm ausgelöst und war bei der Flucht in einem Gebüsch steckengeblieben. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 1.45 Uhr hatte die Alarmanlage der Spielhalle ausgelöst. Den Spuren und Ermittlungen nach war jemand gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und nach dem Auslösen der Alarmanlage ohne Beute zu machen geflüchtet. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Zuge der Fahndung endeckten die Beamten gegen 2.15 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe des Tatorts einen verletzten Mann. Der Verletzte hing in den Büschen fest. Er musste von der Feuerwehr mit Hilfe einer Motorsäge befreit werden.

Notarzt musste ausrücken

Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Mann, der sich offenbar bei der Flucht leicht verletzt hatte. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Gegen den 31-Jährigen richtet sich der dringende Tatverdacht, dass er in der Nacht in den Spielbetrieb eingebrochen war. Der aus Osteuropa stammende Tatverdächtige war mit einem in Brandenburg zugelassenen VW Passat nach Riedlingen gefahren. In dem Auto stellte die Polizei mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Sie leitete umfangreiche Ermittlungen zum Besitzer des Autos und zu möglichen Tatbeteiligten ein. Ebenso wird abgeklärt, ob der Festgenommene für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich ist.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragte gegen den Festgenommenen Haftbefehl. Dieser wurde am Freitagnachmittag vom Amtsgericht Biberach erlassen. Der 31-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugseinrichtung.

Vermutlich hatte der 31-Jährige Mann versucht in eine Spielhalle einzubrechen. Als er den Alarm auslöste und fliehen wollte blieb er in einem Gebüsch stecken.