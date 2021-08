Musikwochenende im Kreuz

Zeitgleich zum Open-Air-Kino bietet das „Kreuz“ freitag und Samstag ein Musikwochenende in Riedlingen. Am Freitagabend spielt Helle Dangel Rockklassiker, Oldies, Balladen und Country-Music. Er hat sich auf zahlreichen Auftritten in den vergangenen Jahren in die Herzen aller Altersgruppen gespielt. Mit seiner Spielfreude und seinem umfangreichen Programm voller Evergreens und Ohrwürmern wird ein Live-Erlebnis mit Spaß und guter Laune garantiert. Am Samstag holt Sokrates Filippidis das Urlaubsfeeling ins Kreuz. Er sorgt für Beach-Club-Feeling. An beiden Tagen hat das Kreuz ab 17 Uhr geöffnet. Die Open-Air-Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Reservierungen sind möglich unter der Nummer 07371/447697.