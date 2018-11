Musikverein Neufra erhält Zuschüsse

Den Antrag des Musikvereins Neufra auf Bezuschussung von Instrumenten und Uniformen befürwortete der Sozial- und Kulturausschuss des Riedlinger Gemeinderates in seiner Sitzung am Montag einstimmig.

Der Verein hatte bei Aufwendungen von 24 243 Euro einen Zuschuss von 2282 Euro für ein Schlagzeug und elf Blasinstrumente beantragt und die Notwendigkeit mit der Ausbildung von jungen Musikern begründet. Für Nachwuchsmusiker sollen zudem fünf Uniformen im Gesamtwert von 4500 Euro beschafft werden, wozu 450 Euro an Zuwendung von der Stadt erbeten werden. Mit seinem Antrag orientierte sich der Musikverein an den Richtlinien der Vereinsförderung. Der Beschluss erfolgte vorbehaltlich der Finanzierbarkeit und mit der Bitte an den Gemeinderat, die Mittel im Haushaltsplan 2019 zur Verfügung zu stellen. Sollte es hier zu Kürzungen kommen, müsste sich der Ausschuss erneut mit dem Antrag befassen.