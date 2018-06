Musikverein, Liederkranz und Gemischter Chor musizieren gemeinsam

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „90 Jahre Musikverein Neufra“ lädt der Musikverein Neufra gemeinsam mit dem Liederkranz samt Chor Fatal und dem Gemischten Chor zu einem Jubiläumskonzert am Sonntag, 30. November, in die St. Peter und Paul Kirche in Neufra ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Auch der Liederkranz Neufra kann in diesem Jahr auf 120 Jahre Vereinsbestehen zurückblicken. Zum Auftakt singt der Gemischte Chor unter Leitung von Ulrike Bannier. Dabei werden passend zur Adventszeit die Gesangsstücke „Öffne meine Augen“, „Kyrie“ und „Ave Maria“ vorgetragen. Danach wird Stephanie Baacke mit dem Chor Fatal mit „Offering – Opfer“, „Children of God“ und „Dem Licht entgegen“ für Adventsstimmung bei den Zuhörern sorgen.

Anschließend nehmen die 70 Musiker des Musikvereins Neufra unter Leitung von Jürgen Brölz um den Altarbereich Platz, um mit „To my country – in meinem Land“ zu beginnen. Ein Highlight folgt mit dem Stück „Memu-Susato“ , bevor ein ruhiges Stück „Canterbury Choral“ auf einen weiteren Höhepunkt überleitet: Die Musikkapelle Neufra, der Gemischte Chor und der Chor Fatal musizieren gemeinsam zu den Stücken „Adiemus“ und „Benedictus“.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen.