Musikverein Grüningen wählt Irene Lehn erneut zur ersten Vorsitzenden

Am Samstag, den 17. September, lud der Musikverein Grüningen zur diesjährigen Generalversammlung in das Haus der Vereine in Grüningen ein. Nach einem Überblick über das Vereinsjahr 2021 folgte der Tagesordnungspunkt Wahlen. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Irene Lehn als erste Vorsitzende, Michael Palberg als zweiter Vorsitzender, Patrick Helfert als erster Kassierer, Melanie Buck als zweite Kassiererin, Theresa Schrodi als Schriftführerin und Katrin Kopp als Jugendleiterin sowie die Beisitzer Jan Bosler, Andreas Beller und Hubert Rederer. Bernd Ebe legte nach 16 Jahren sein Amt als Beisitzer nieder. Als neue Beisitzerin wurde Hanna Birkler gewählt.

Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen des Musikvereins duften in diesem Jahr fünf Mitglieder für 30 Jahre aktive Tätigkeit geehrt werden. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit überreichte der Stellvertreter des Kreismusikverbandes Karl Lamp den Musikern Daniel Beller, Bernd Ebe, Stefan Kopp, Emil Kopp und Michael Palberg die Ehrennadel in Gold sowie eine Urkunde. Für insgesamt 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als frühere Jugendleiterin sowie frühere und jetzige Vorsitzende, überreichte er Irene Lehn die Förderermedaille in Silber sowie eine Urkunde.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Irene Lehn bei der Vorstandschaft, den Ausbildern und Musikern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Einen besonderen Dank sprach sie für das gelungene Schlossfest in diesem Jahr aus.