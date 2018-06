Musikspiel „Arche Noah“ zum Tag der offenen Tür

Am Samstag, 30. Juni, startet der „Tag der offenen Tür“ der Conrad Graf-Musikschule um 9.30 Uhr mit dem Musikspiel „Die Arche Noah“ in der katholischen Kirche St. Georg, direkt neben der Musikschule. Im Anschluss, von 10.15 bis 12 Uhr, findet der Tag der offenen Tür an der Musikschule statt.

Inhalt des Singspiels: Die Nachricht hat die Runde bei den Tieren gemacht. Es wird ein heftiges Unwetter mit einer gewaltigen Überschwemmung geben. Doch die Tiere brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn Noah – ein Mensch – baut gerade ein riesiges Schiff, in welches die Tiere sich flüchten können. Das Schiff nimmt nur Tiere mit, keine Menschen! Deshalb sind sie ganz aufgeregt und warten gespannt. Doch auch bei ihnen bleiben Streitigkeiten nicht aus. Am Schluss siegen jedoch Klugheit und Zusammenhalt.

Die Tierstimmen werden von unterschiedlichen Instrumenten zum Klingen gebracht, die von Schülern und Lehrern der Musikschule gespielt werden.

Im Anschluss haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei einem Rundgang durch die Musikschule die Möglichkeit, sämtliche Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren und sich beraten zu lassen, um das geeignete Instrument herauszufinden.

Das Lehrer-Team der Musikschule berät die Besucher und beantwortet Fragen rund um den Musikunterricht an der Musikschule.

Folgende Instrumente können ausprobiert werden:

Musikalische Grundausbildung: Blockflöte, Altglockenspiel, Tastengrundausbildung, Yamaha-Fife-Kinderquerflöte, Ukulele, Trommel- und Klangwerkstatt

Streichinstrumente: Violine, Viola, Violoncello

Holzblasinstrumente: Blockflöte (Sopranino-, Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassflöte), Querflöte, Klarinette, Panflöte und Saxophon

Blechblasinstrumente: Trompete, Flügelhorn, Horn, Tenorhorn, Posaune und Tuba

Zupfinstrumente: Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Ukulele

Schlaginstrumente: Drum-Set, kleine Trommel, Xylophon, Marimbaphon, Vibraphon, Cajon, Pauke, Congas

Tasteninstrumente: Klavier, Keyboard, Akkordeon

Stimmbildung und Gesang sowie Musiktherapie

Bei weiteren Fragen oder bei einem zusätzlichen Beratungswunsch, stehen die Mitarbeiter der Musikschule gerne zur Verfügung, Telefon 7612.