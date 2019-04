Musikschule plant Chorprojekt für Kinder

In der vollbesetzten Aula des Kreisgymnasiums herrschte am Sonntag reges Leben beim bunten Vorspiel der Conrad Graf- Musikschule mit vielen neuen Projekten. Singen von Solistinnen und dem Chorprojekt der Kindergärten, instrumentales Musizieren im Duett und ein neu gegründetes Blechbläser-Ensemble zeigten erfrischende Akzente im breitgefächerten Angebot der Schule.

Alle Kinder in der Aula sammelte Laura Schafranek, die auch als Moderatorin durch die bunte Vorspielstunde führte, um sich, um mit ihnen die Stimmungsgeschichte „Das Raumschiff“ in Szene zu setzen. Und alle machten begeistert mit: die Kindergartenkinder auf der Bühne und viele Mädchen und Buben, die sich von ihren Eltern lösten und voll Schwung Bewegung-Atmung-Stimme und Rhythmus in eine durchdacht gestaltete Szenenfolge einbrachten.

In den Kindergärten „Sankt Maria“ in Riedlingen und „Kleiner Biber“ in Altheim hatte Laura Schafranek ein längeres Projekt gestaltet, um mit Kindern und den Erzieherinnen die Freude am Singen und im richtigen Umgang mit der Stimme zu fördern. Voll bei der Sache waren die kleinen Akteure auf der großen Bühne, als sie ihr geliebtes Lama singend mit Leben füllten. Beim „Dona-dona“ wie auch beim spanischen „ Un poco“ wirkten Schüler von Schafraneks Gesangklasse der Schule mit.

Klatschen, Trommeln, Stampfen

Die Verbindung von Singen und Rhythmus in den verschiedensten Variationen zeigte Christine Kohnen mit Zweitklässlern des „Riedlinger Modells“. Viele Trommeln in den verschiedensten Größen waren im Einsatz bei Uli Führes „Jetzt geht’s los“. Nach der Verbindung von Klatschen, Trommeln und Stampfen, natürlich alles im gemeinsamen Takt und Rhythmus, war das Publikum eingeladen, sich beim afrikanischen „Tsche tsche kule“ auch in den Rhythmus mit einzubringen. Sauber in der rhythmischen Vielfalt, auch bei wechselndem Tempo, waren die Kinder beim „Rhythmusbus“ voll bei der Sache, den Christine Kohnen für ihre muntere Schar arrangiert hat.

Als jugendliches gut aufeinander eingespieltes Duo brachten Nora Fisel (Querflöte) und Tim Seifried am Cello mit einem instrumentalen Intermezzo eine andere Farbe in die Vorspielstunde. Elegisch dahingleitende Sequenzen in ruhigem, warmen Ton kennzeichneten ein Grave, perlende Tonfolgen der Flöte und ein ebenso beweglich agierendes Cello bei der Gique aus einer Händel-Sonate wurden mit viel Beifall belohnt.

Mit ihrer Lehrerin am Flügel zeigte Jenny Saum bei „Shallon“ von Germanotta ihr stimmliches Potential. Souverän im Auftreten, variabel in der Stimme mit großem Volumen vor allem bei rockigen Teilen konnte sie in ihrem Solo voll überzeugen.

Dies gilt uneingeschränkt auch für Lea Kaleck. Mit instrumentalem Background vermochte sie ihre Fernseherfahrung voll in Szene setzen. Temperamentvoll, stimmlich mühelos, mit bühnenwirksamen Bewegungen und einem erstaunlichen Volumen in vielen Höhenlagen begeisterte sie mit Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“ die Zuhörer.

Seit dem Herbst 2019 gibt es ein neues Blechbläserensemble an der Schule, begleitet und geleitet von Albrecht Streicher. In Johann Pezels „Intrade Nr.1“ hörte man strahlende Klänge in sauberer Intonation, worauf Georges Gershwins „I got Rhythm“ bereits vom fetzigen Beginn der Posaunen geprägt war. Von ihm ließen sich Hörner und Trompeten inspirieren und bildeten so einen tollen Gesamtklang. Nicht weniger gut ins Ohr gehend der klar strikturierte Spiritualsong „Joshua fouht the battle of Jericho“ als transparenter Klang im Zusammenspiel der einzelnen Bläsergruppen. Enge, sauber durchgehaltene Sequenzen, klare Akzente vor allem der ersten Trompeten prägten den farbigen Klang des gesamten Ensembles bei Mark Ronsons „Uptown Funk“ bis zum voluminösen Beschluss.

Appetit machen

Vor allem bei Kindern im Alter von fünf Jahren bis zum Ende der vierten Grundschulklasse soll der Auftritt des Chorprojekts Appetit machen auf gemeinsames Singen und Bewegen, das Laura Schafranek ab dem neuen Schuljahr mit einem neuen Chorprojekt der Musikschule fördern will.