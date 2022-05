Musikschule bietet Trommelkurs für Anfänger

Ein Schnupperabend zu einem neuen Anfängerworkshop rund um die Kunst des Trommelns findet am Dienstag, 17. Mai, in der Conrad-Graf-Musikschule in Riedlingen statt.

Bodypercussion, Warming-up zu fetziger oder auch entspannter Musik, rhythmische Übungen und freies Spiel auf den Trommeln sowie das Erlernen afrikanischer Rhythmen stehen laut Pressemitteilung auf dem Programm des Abends. Der Gruppengroove trägt, entspannt und lädt zum Ausprobieren ein, heißt es weiter.

Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Musikschule. Sowohl der Schnupperabend als auch die Abende des Workshops, zu dem sich die Teilnehmer dann anmelden können, dauern 60 Minuten und finden dienstags statt. Ein Workshop beinhaltet zehn Abende. Die Kosten richten sich nach der Teilnehmerzahl und liegen bei etwa 110 Euro.