Musikkapelle Zwiefalten veranstaltet Sportevent

Die richtigen Jungmusiker anstatt die richtigen Töne treffen, das war am dritten Novemberwochenende die Mission mehrerer Jugendkapellen. Der Grund: In der Rentalhalle in Zwiefalten hat ein Völkerballturnier unter dem Motto „Juka versus Juka“ stattgefunden. Rund 60 Kinder und Jugendliche sind sich dabei sportlich anstatt wie sonst musikalisch begegnet.

Gewonnen hat das Gemeinschaftsjugendorchester aus Obermarchtal, Reutlingendorf, Zwiefaltendorf und Zell-Bechingen. Es belegte die ersten beiden Plätze, auf Rang drei folgte das Bläserteam der Zwiefalter Musikkapelle. Auch die Jugendkapellen aus Zwiefalten, Frankenhofen und Emerkingen waren dabei.

Für die Musikkapelle Zwiefalten war das Völkerballturnier eine Premiere. Erstmals hat das Jugendgremium des Vereins dieses organisiert – allen voran Jana und Lara Kruske. Beide zeigten sich nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf: „Trotz einem kleinen Fehler im Zeitplan ist alles reibungslos und mit viel Freude abgelaufen. Ich fands ein gelungenes Turnier und mir hat es Spaß gemacht, den Jungmusikern zuzuschauen“, sagte Lara Kruske. Und nicht nur ihr: Auf der Tribüne der Halle verfolgten zahlreiche Gäste das Völkerballturnier.