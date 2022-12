Musikkapelle Möhringen gestaltet Adventsbesinnung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem kurzen Grußwort des Vorsitzenden Alexander Stöhr eröffnete die Musikkapelle Möhringen eine besinnliche Stunde in St. Vitus mit festlichen Klängen, die den ganzen Raum in Schwingung versetzten. Dirigent Siegfried Fürst hatte ein sehr ansprechendes Programm mit seinen Musikern erarbeitet und dirigierte einfühlsam und exakt. Ein mit wunderschönem Klang vorgetragenes Duo von Peter Selig auf der Posaune und Johannes Buck mit dem Horn verzauberte die Zuhörer. Drei ins Programm eingeflochtene besinnliche Texte steuerte der Kirchengemeinderat bei und so verbreitete sich in der schön beleuchteten Kirche eine adventlich-festliche Stimmung. Diese besinnliche Stunde wurde durch einen Segenswunsch und ein gemeinsames Lied beendet und so entließ die Musikkapelle die zahlreichen Zuhörer nach Applaus und Zugabe gestärkt und beschwingt in die neu begonnene Adventswoche.