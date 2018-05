Musikkapelle gibt 8800 Euro an Spenden weiter

Vor einem Jahr war es der Schock, als das Festzelt in Zell nach dem Wintereinbruch zusammenknickte. Ein Jahr später konnten die Verantwortlichen am Sonntagabend bei der erneuten Auflage des Frühlingsfests in Zell nicht nur wieder entspannt lächeln, sondern auch aus vollem Herzen „Danke“ sagen. Denn am Sonntagabend waren alle Spender eingeladen, die die Zell-Bechinger finanziell unterstützt haben. Aber nicht nur: Die Musikkapelle konnte selbst Spenden verteilen. 8800 Euro wurden für drei gute Zwecke weitergegeben.

Voll war das Zelt an diesem Samstagabend. Rund 1000 Besucher waren gekommen, um die Atmosphäre zu genießen und um Peter Schad und seinen oberschwäbischen Dorfmusikanten zu lauschen. Darunter waren auch viele Spender, die den Verein nach dem Unglück im vergangenen Jahr unterstützt hatten. Dementsprechend war viel los, der Geräuschpegel hoch im Zelt. Doch als der Vorstand der Musikkapelle Zell-Bechingen ans Mikrophon trat, um nochmals an die Geschehnisse von 2017 zu erinnern, wurde es auf einmal mucksmäuschenstill im Zelt.

„Heute hier stehen und geben zu können, hätten wir vor einem Jahr nicht für möglich gehalten“, sagte Ott. Denn am 26. April habe das Zelt aufgrund höherer Gewalt am Boden gelegen. Doch der Schaden von 100 000 Euro, der sich vor dem Verein zunächst wie ein riesiger Berg aufgetürmt hatte, konnte geregelt werden: Die Versicherung hat einen Großteil übernommen und die fehlenden 30 000 Euro hat der Verein über eine Spendenkampagne eingenommen.

„Der Zusammenhalt ganz Oberschwabens war nach dem 26. April spürbar“, sagte Ott. 16 Vereine und Institutionen haben den Zell-Bechingern ihre Hilfe angeboten. 23 Firmen und 107 Privatpersonen aus einem Radius von 120 Kilometer haben gespendet. Allein aus Zell-Bechingen kamen 12 000 Euro zusammen. Und auch das Landespolizeiorchester hat mit einem Benefizkonzert in Zell geholfen.

Dank der Unterstützung und der Spendenbereitschaft kamen mehr Gelder zusammen, als benötigt. Und die überzähligen Spenden haben die Zell-Bechinger nun am Sonntagabend beim „Dankeschön-Abend“ weitergegeben. 4000 Euro erhielt die St. Franziskusschule in Ingerkingen, für die Schulleiter Bernhard Buck den Scheck entgegennahm. Ebenfalls 4000 Euro erhielt die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Ulm, der Scheck ging an dessen Leiter Dr. Klaus Hönig. Die beiden bedankten sich für die Spende. Hönig erläuterte auch die Aufgabe einer psychosozialen Krebsberatungsstelle und wies auch darauf hin, dass kürzlich erst eine Nebenstelle in Biberach eröffnet worden ist. Und 800 Euro ging an die Jugendkapelle Zwiefaltendorf, Zell-Bechingen, die mit dem Geld einheitliche T-Shirts anschaffen wird.

8800 Euro hat der Verein an Spenden weitergegeben. Dabei lag der „Überschuss“ aus der Spendenaktion „nur“ bei 7580 Euro. Die restlichen 1220 Euro hat die Kapelle noch selbst drauf gepackt, um die runde Zahl zu erreichen. Denn, wie zitierte Ott am Anfang seiner Ansprache aus der Bibel: „Geben ist seliger als Nehmen.“