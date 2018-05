Musiker sind aktuell und dicht am Ball

Tolle Stimmung in der einladend geschmückten Donauhalle gilt als Markenzeichen des Musikerballs Neufra. Ob klangvoll die Nuiframr Fante, ob Sketche oder Büttenreden, ob zum Schmunzeln anregende Tanzeinlagen oder das brandaktuelle Dorfgeschehen – vereinseigene Akteure luden das Publikum in ihre Manege und ernteten Beifall und Szenenapplaus in reichem Maße.

Mit ihrem mitreißenden Sound heizten die Nuiframr Fante mit Karl Spöcker in ihrem halbstündigen Auftritt kräftig in der gut besetzten Donauhalle ein. Nicht nur Titel wie „Ich lieb dich, ich lieb dich nicht“, melodisch und rhythmisch vielseitig und bis ins Detail durchstrukturiert, zeigten die Wandlungsfähigkeit der Band. Musikalische Präzision zusammen Freude am gemeinsamem Agieren vereinten sich zu einer umjubelten bühnenwirksamen Show.

Zur jugendlichen Moderation durch Frank Ströbele und Ingo Hinz gesellte sich Karlheinz Guter in der Kultfigur des Nachtwächters zu Neufra. „Liebe Leut, so lasst euch sagen, was sich wieder zugetragen“, sang er im Blick auf des „Hermanns wilde Schar“. Er erinnerte auch im Bild an „Hanga, den starka Ma“, der sogar des Ministerpräsidenten Frau „hochheba ka“. Nicht vergessen ist die Idee der Stadt Riedlingen, beim Betreten des neuen Fußgängerstegs Gebühren bezahlen zu müssen. Doch „bevor die Stadt ist völlig tot und der Citymanager in großer Not“ sollte man den Bürgern aus Neufra lieber Begrüßungsgeld geben.

Tupper verwöhnt die Damen

Ein „Tupperabend im Haisle“ entpuppte sich als Marktführer aller Vereinigungen von Frauen. „Hast du Sorgen in der Küche, geht dir etwas in die Brüche, hilft oft Tupper – täträtä.“ Ein geheimnisvolles Ding, das es in verschiedenen Ausführungen gibt, das aufgrund der Wortwahl verschieden gedeutet werden kann und mit dem man nicht zu hastig hantieren sollte, erwies sich als schlichter Flaschenputzer. „Ich höre unsere Damen stöhnen, wenn Tupperdosen sie verwöhnen“, war gesprochen und gesungen aus Musikermund zu vernehmen, bis Tupperseufzen und Eierlikör eine selige Einheit bilden.

Zu Rhiannas „Under my umbrella“ haben Bettina Maichel und Steffi Spöcker vier entzückende Musikergestalten mit blonder und dunkler Haarpracht ausstaffiert, die allerdings zu Bewegungs- und Tanzbemühungen teilweise Regenstockschirme als Stützen benötigten und gerade deswegen ein bezauberndes Bild abgaben.

Erst 14 Jahre ist er alt, und doch hat Andreas Spöcker bereits ein Diplom über Stolz und Eifersucht besonders in Fragen der Liebe vorzuweisen. „Wer hat die Frauen bloß erfunden?“, fragte er und legte mit Blick auf die Autobranche überzeugend dar: „Ein tolles Fahrgestell reizt die Männer sowieso.“ Die Frauen habe man so, „wie man sie am Anfang zieht“; die reine Augenweide sei auf die Dauer zu teuer, denn „die Frau unterm Strich ist eine Wissenschaft für sich.“

„Im Leben oft zu kurz geraten, auf der Bühne dafür umso größer und beeindruckender“ galt als Motto für eine tolle, in weiten Bereichen synchron gestaltete Darbietung des „Minimi“-Sketches. Oft hielt man den Atem an, ob nicht einer Darsteller über sein Podest kippen würde, doch dagegen war wohlweislich vorgesorgt. Ob bei Kalinka, bei einem rassigen Twist, bei prickelnden Pizzicato-Passagen oder einer anfeuernden Polka – ohne eine Zugabe war das begeisterte Publikum nicht zu bändigen.

Mit spannenden Filmszenen „Bitte Ruhe! – Action!“ ging es auf Bärensuche. Ob Anschleichen zum Hochsitz oder Besteigen desselben, ob den Bär Bruno entdecken, ihn erschießen mit der Frage: „Wie oft soll ich schießen?“ oder schauen, ob er tatsächlich tot ist – all das entwickelte sich als tiefer Einblick in die Filmbranche. Letztendlich hieß es: Bruno lebt, nur den Kameramann hat’s erwischt.

Mit spitzer Feder hat Markus Münst sein Heute-Gestern-Morgen-Journal verfasst. Die Zuschauer erlebten die bebilderte Menschenrettung am Eichenrain, ergötzten sich zusammen mit Klaus Spöcker an lächelnden Polizisten in Stuttgart und waren erstaunt über den leeren Kühlschrank bei Emharts nach dem OHA-Treffen. Eine besondere Erwähnung erfuhr der heilige Rasen im Waldstadion, der himmlisches Gottvertrauen benötige, mehr Beifall allerdings die brandaktuelle Meldung der Stadt Riedlingen, dass im Baugebiet Klinge II im Ortsteil Neufra nun die nächste Erschließung ansteht. Kameratauglich und fernsehgerecht wurden die Werbeblöcke zwischen den einzelnen Meldungen von der Gruppe der „Draufgänger“ musikalisch gestaltet, mal im Film im Acker auf dem Traktor, mal mit viel Theaternebel live auf der Bühne.

Nach drei Stunden erfrischendem leichtfüßig und geistreich geistreich inszeniertem Ballprogramm gab JD Ingo die Bühne zum Tanz frei.