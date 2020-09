Musiker genießen ihren ersten Auftritt seit der Fasnet

Einen großen Zuspruch fanden die Zwiefaltendorfer Musiker am Sonntagnachmittag bei ihrem 90-minütigen Schlossgartenständchen. Vorsitzender Ludwig Schwendele konnte im schönen Ambiente des Zwiefaltendorfer Schlossgartens nahezu 170 Zuhörer begrüßen, unter ihnen Bürgermeister Josef Renner aus Emeringen sowie Hans Petermann, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Riedlingen. Es war für die Musiker der erste Auftritt in diesem Jahr nach der Fasnet und daher auch besonders spannend.

Corona-bedingt saßen Musiker und Zuhörer auf Abstand im wunderschön hergerichteten Schlossgarten. Mit dem Titel „Hymne an die Freundschaft“ eröffnete Dirigent Josef Uhl den Nachmittagsreigen und unterstrich in seiner Moderation die Verbundenheit zu den Bürgern in Zwiefaltendorf und Umgebung gerade auch im Hinblick auf das im Jahre 2022 stattfindende Kreismusikfest mit dem Motto „Wo Aach und Donau fließen und Musikanten genießen“. Gleich 13 Musiktitel hatte der Dirigent gewählt, um im Wechsel aktuelle Medleys wie „Udo Jürgens“ mit bekannten Polkas und Märschen zu präsentieren. Das Publikum zeigte sich durchweg von der Stückauswahl begeistert und genoss die Atmosphäre eines Stuhlkonzerts im Freien. „Das könnt ihr gerne wiederholen“, so der einhellige Tenor vieler Besucher.

„Eine tolle Location“, ergänzten die vielen jüngeren Zuhörer der Nachbarmusikvereine und begrüßten die Möglichkeit, endlich mal wieder Blasmusik live zu hören.

Als Belohnung erwartete die Gäste für den bevorstehenden Nachmittags-Kaffee zu Hause eine große Auswahl an Kuchen und Torten. Eine Bewirtung im Schlossgarten fand keine statt. Eine extra aufgestellte Spendentuba gab den Besuchern des Konzerts am Sonntag die Möglichkeit, sich mit einem Obolus bei der Musikkapelle Zwiefaltendorf für den durchaus gelungenen Auftritt bei gutem Wetter zu bedanken.