Musikalischer Hochgenuss zum Jubiläum

Zum 25. Mal stand der von Conrad Graf im Jahr 1824 gebaute Hammerflügel im Mittelpunkt eines Konzert in der Riedlinger Galerie zum Heiligen Geist. Mit Annette Seiler, Stefania Neonato und Wolfgang Brunner boten international geschätzte Kenner dieses Instruments ein Konzert der Extraklasse, das dem Jubiläum dieser Konzertreihe einen besonderen Glanz verlieh.

Alle diese Künstler sind mit dem Riedlinger Flügel vertraut, da sie in den vergangenen Jahren immer wieder ein Galeriekonzert gestaltet haben. Dies spürte man bereits bei den ersten Takten, mit denen Stefania Neonato (Stuttgart-Trient) den außergewöhnlichen Konzertabend eröffnete. Sie liebt Beethoven mit seiner Leidenschaft, aber auch seinen geradezu zärtlichen Seiten. Mit klaren Akkorden und spürbarer Empfindung für transparentes Musizieren stellte sie dessen Sonate e-moll vor. Perlende Läufe verband sie mit tonreichen Passagen in steter Umsetzung, die liedhafte und gut singbare Grundstruktur aufleuchten lassen. Fein ziselierte Umrankungen über der Melodie in der linken Hand im Wechsel zwischen flüsternden und voluminösen Einheiten, oft mit überkreuzten Händen, führten zu einem ersten Hörgenuss des vielschichtigen Konzertabends.

Heiter vergnügt, fast verschmitzt, stellten Annette Seiler (Innsbruck) und Wolfgang Brunner (Salzburg) drei Beispiele aus Webers Stücken für Klavier zu vier Händen vor.

Auch hier überwog ein liedhaftes Thema, das Brunner mit spürbarer Leichtigkeit in dne oberen Oktaven des Instruments intonierte. Seiler wertete dies als kompetente Mitgestalterin im tiefen Bereich auf, was sich in perfekt gestalteten Partien für homogenes vierhändiges Spiel zeigte. Das durchdachte Miteinander prägte das melodiöse Adagio ebenso wie ungehindert fließende Bewegungen beim Allegro. Vor allem Webers Zusatzbezeichnung „Tutto ben marcato“ wurde gut nachvollziehbar umgesetzt.

Dezent und feinsinnig führte der Pianist danach die Zuhörer ein in ein Allegretto, das Schubert gegen Ende seines Lebens geschrieben hat. Man hatte in Brunners einfühlsamer Interpretation den Eindruck, als ob Schubert sein Lebensende schon gespürt hätte. So verinnerlicht, verband der Pianist sein Können mit dem Komponisten und dem Grafschen Meisterwerk des Flügels. Alle aufstrebenden Partien mündeten trotz ihres Volumens in schwingende Melodik, deren glasklare Einzeltöne bis zum verströmenden Pianissimo besonderen Tiefgang zeigten.

Dazu passten wunderbar Schuberts „Lebensstürme“ für Klavier zu vier Händen. Neonato und Brunner begannen als meisterlich agierendes Duo forsch, um jedoch bald der melodiösen Thematik auch bei stürmischem Tutti ihren Platz zu gönnen. Zu Brunners pragmatischer Ausgestaltung im tieferen Bereich des Flügels ließ Neonato ihre Hände federleicht über die Tastatur schweben. So entstand ein musikalisch hochkarätiges Gesamtbild, nachvollziehbare Lebensstürme in ihrer Dramatik und ihrem erlösenden Nachlassen in der Sprache der Musik einprägsam auszudrücken.

Bereits bei den Eingangstakten zu den „Liedern ohne Worte“ spürte man, dass Annette Seiler eine besondere Beziehung zu Felix Mendelssohn besitzt. Selbst nebensächlich erscheinende Kleinigkeiten erhielten beim „Duett“ ihren Stellenwert. Die Bezeichung des Andante mit „con moto“ setzte die Pianistin in vielfältiger Weise um, sodass gut erkennbare Sequenzen ihre eigenen Betonungen erfuhren. Das nachfolgende „Venezianische Gondellied“ erhielt in der Bezeichnung „Allegretto tranquillo“ durch den Einsatz der verschiedenen Variationsmöglichkeiten im Pedalbereich des Flügels ein selten gehörtes, besonders empfindsames Gepräge. Geradezu verhalten die durchsichtig erscheinenden Bereiche bis zum hingehauchten Schlussakkord. Im Gegensatz dazu das heitere Presto im „Spinnerlied“, trotz aller bestaunenswerten Virtuosität melodisch klar ausgerichtet.

Als „wunderschöne Stücke“ bereichnete Stefania Neonato drei Werke von Mendelssohns Schwester Fanny Hensel, die sie zusammen mit Annette Seiler im Duett meisterhaft zum Klingen brachte. Melodiös durchleuchtet gewinnt das Thema beim einleitenden Allegretto in aufsteigenden Passagen an Strahlkraft, immer wieder von kleinen neckischen Zäsuren unterbrochen. Forsch und vorwärtsgerichtet das Allegro molto. Basszeilen wetteifern mit silberhellen Einheiten im oberen Bereich des Flügels zu einem unvergleichlich gelösten Hörvergnügen, wie es nur virtuos agierende Solistinnen gestalten können. Ein melodiös angenehmes „Allegretto grazioso“ beschloss das farbenreiche Programm, für das die Zuhörer in der ausverkauften Galerie mit herzlichem Beifall dankten.

Für die Zugabe hatten die drei Künstler sich ein für die Zuhörer besonderes, wohl einmaliges Erlebnis ausgedacht: Teils sitzend, teils stehend musizierten sie sechshändig auf dem Graf’schen Flügel. Bei aller Konzentration in der Enge auf der Tastatur und drumherum machte diese beflügelnde Musizierweise mit Seltensheitswert auch den Künstler Spaß und Vergnügen. Das Jubiläumskonzert in der Reihe von 25 Galeriekonzerten auf dem Graf’schen Hammerflügel fand damit nicht nur ein freudig umjubeltes Ende, sondern wird seinen Platz in der Reihe weiterer Konzerte einnehmen.