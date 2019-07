Musikalische Reise quer durch die Welt

In der Vorspielstunde der Gitarrenklasse Heidi Schiller der Conrad Graf-Musikschule sind ihre Schüler mit ihren Instrumenten quer durch die ganze Welt gereist. „Das Vorspiel ist eine schöne Erfahrung“, band die Lehrerin in die Begrüßung von Schülern und Eltern ein. Damit komme zum Ausdruck, dass manche Schüler nicht nur ein einziges Stück zum Vortrag bringen möchten.

Bereits zum Anfang richtete Lina Kristcn mit ihrem „Chicago Blues“ den Blick in die weite Welt. In angenehmem Zusammenklang mit Radin Zebarjadi erfuhr man dann die Geschichte vom Mann, der sich Kolumbus nannte. Mit ihrem wohlklingenden Spiritual „Go down, Moses“ richtete auch Milana Buck den Blick in die Ferne. Der arabische Tanz mit Claire Traub brachte mit seinem klaren Wechsel zwischen melodischen Teilen und klingenden Akkorden eine neue Farbe ins bunte Vorspiel. Danach lud Johann Blersch in angenehm flüssigem Tempo mit „Simi Jardech“ zu einem Besuch in Israel ein. Der schottische Tanz „Ecossaise“ mit Chi Khang Thach und der Melodie in verschiedenen Höhenlagen sowie in wechselndem Tempo hatte dagegen ein anderes Reiseziel vor Augen.

Musikalische Fremdenführerin

Als musikalische Fremdenführerin lud daraufhin Alina Afonin die Zuhörer zu einem flotten Song nach Mexiko ein, gefolgt von Fernanda Dreher, die mit Schwung und Freude ein anmutiges Moderato von Ferdinando Carulli vorstellte. Als Geschwisterpaar sandten alsdann Eleonore und Aaron Jehle mit „El Cefiro“ aus Mexiko und „Naci en la cumbra“ aus Guatemala hübsch klingende Grüße von ihrer kleinen Weltreise.

Tilman Kuch zeigte mit überlegenem Spiel von „As tears go by“ zuerst seine Vorliebe für die Rolling Stones, um danach im flüssig gleitenden „Cancion del Mar“ nach Spanien zu wechseln.

Die verschiedenen Anforderungen in Takt und Tempo beim bekannten „One Moment in Time“ bildeten für Jasmin Wolf keine Schwierigkeiten. Klar dominierte die Melodie über die Begleitung, die teilweise aus rein gebrochenen Akkorden bestand. Klangfreudig, auch im Bereich von sauber artikulierten Halbtönen, Joep Wanders „No Strings attached“.

Heiter und flott

Als Abschluss der Vorspielstunde war es eine Freude, Christina Hudjera bei ihrem Musizieren zuzuhören. Heiter in der Melodik und erfreuend in der taktlichen Ausrichtung ihr „Eleonor Plunkett“, flott dahingleitend, auch in den oberen Oktaven, ihre Gestaltung von „Hewlett“. Mit „Fanny Power“, ebenfalls von Turlough O’Carolan, im Walzertakt beschwingt dargeboten voll liedhafter Fröhlichkeit, endete die musikalische Reise durch viele Bereiche der Welt.

Freunde der Gitarre gibt es folglich überall. Es lohnt sich, der Schönheit ihrer Melodien nachzuspüren, so wie einem heiteren und doch recht anspruchsvollen Allegro und Allegretto von Ferdinando Carulli als Duett mit Heidi Schiller.