Der Liederkranz aus Zwiefaltendorf veranstaltet zusammen mit der Riedlinger Trachtengilde und der Stubenmusik, der Opernsängerin Karina Aßfalg und Pfarrer Mayanja mit einer Meditation am Sonntag, 22. Dezember, ab 16 Uhr, in der Kirche St. Michael Musik zum Advent. Unter anderem trägt der Liederkranz „Tota pulchra es Maria“, „Forschen nach Gott“und „Heilge Nacht“ zum Programm bei. Der Gildechor singt neben weiteren Liedern „Es kam ein treuer Bote“ und „Advent ist ein Leuchten“. Die Stubenmusik bringt „Königin voll Herrlichkeit“ und den „Schwankirchner Ländler“ zu Gehör und Opernsängerin Karina Aßfalg sing „Carpe Diem“ und „O holy night“. Weitere Stücke tragen zu einem besinnlichen Abend in der Kirche in Zwiefaltendorf bei.