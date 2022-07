Musik und Begegnung beim Sommerfest

Das letzte Sommerfest der Conrad-Graf-Musikschule mit den Live-Auftritten von Schülerinnen und Schülern fans 2018 statt. 2019 wurde es angesagter schlechter Witterung gestrichen und danach bremste die Corona-Pandemie die Begegnung unter freiem Himmel aus.

Jetzt wollen sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern wieder präsentieren. Anderer Veranstaltungen wegen findet das Sommerfest der Musikschule nicht an einem Sonntag, sondern mit dem 23. Juli an einem Samstag statt und beginnt erst um 14 Uhr. Geblieben ist der Veranstaltungsort in der Grünanlage bei der Schule zwischen Kirch- und Grabenstraße. Bis 19 Uhr wird – begleitet von der Bewirtung durch den Förderverein der Musikschule – musiziert.

Zuerst treten die Schlagzeuger an ihre Instrumente. Sie müssen sich von Markus Merz verabschieden, der sich nach knapp 30 Jahren Unterrichtstätigkeit in Riedlingen in den Ruhestand verabschiedet. Diesem folgen Klänge an Geige, Querflöte, Cello, Gitarre, Klavier, Gesang und Keyboard. Gegen 17 Uhr ist ein Blechbläser-Quartett unter Leitung von Albrecht Streicher zu hören.

Ulrike Fetsch, frühere Lehrerin für die musikalische Früherziehung in Riedlingen, hat während des Sommerfestes ein Bastelangebot für Kinder parat. Gegen 15.45 Uhr sind die „Trommelkinder“ von Christine Kohnen, der neuen Schulleiterin, dran. Sie tritt die Nachfolge von Reinhold Gruber an, der mit ihr zusammen um 18.30 Uhr den Abschluss mit einem Blech- und Trommel-Ensemble macht.