Musik ist eine universelle Sprache

Frank Barth und Jürgen Matzner haben gemeinsam die Idee geboren, verschiedene Musikschaffende mit eigenen Ideen, der Lust und Fähigkeit zu improvisieren, gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Aus der Idee wurde nun ein Termin: Am kommenden Samstag gibt es im Riedlinger Lichtspielhaus ab 20.30 Uhr eine Open-Stage-Session mit dem Motto „No Notes – No Covers – Music 4 the Moment“. Der Eintritt ist frei.

Es sei sicher ein bisschen ein Überraschungspaket, was am Samstag im Lichtspielhaus über die Bühne geht. Klar ist, dass neben Jürgen Matzner Frank Barth zusammen mit Tobi Strang und Wolfgang Ruchti dabei sein werden. Außerdem soll Geigerin Simone Christian mit von der Partie sein. Rainer Bohner wolle kommen und Bernd Geisler. Und ein ehemaliger Riedlinger, der nun in Ulm wohne, fällt Jürgen Matzner noch ein.

Die Musiker treffen sich bereits nachmittags, um abzusprechen, wer abends mit wem spielt und neue Konstellationen zusammenzustellen. „Aber das kann sich abends alles wieder ändern“, sagt Matzner. Es solle ein spontaner Abend werden. Es dürfen weitere Musiker dazu kommen. Wenn die Premiere am Samstag gut ankomme, könne er sich durchaus vorstellen, einmal im Monat solch eine Session zu veranstalten. Also eine Art „House-Band“ – eine feste Truppe spielt und es kommen immer wieder neue Musiker dazu. Das funktioniere in großen Städten gut, weiß Matzner. Für Riedlingen kann er sich das auch vorstellen. Es müsse sich halt erst ein bisschen einspielen.

Covern steht nicht im Fokus

Vermeiden will Matzner, dass zum 1000 Mal „Hotel California“ gespielt wird. Will heißen, das Covern steht nicht im Vordergrund. Der Session-Gedanke sei, dass sich Musiker treffen, die auf einer Wellenlänge sind und gemeinsam Musik machen. Sie spielen eigene Songs, improvisieren und kommunizieren auf essentielle, experimentelle und originelle Art. Der Zuhörer darf am Samstag gespannt sein.