Musik hören ist ein Genuss, Musik machen eine Gnade

60 Jahre Organistin, bei Wind und Wetter zur Kirche fahren, den Dienst bei verschiedenen Pfarrern ausüben und nach wie vor mit Herz und Seele, mit großem Können und bewundernswerter Begeisterung an der Orgel zu agieren, das ist für Brunhilde Roth ein Stück Erfüllung ihres Lebens: „Ich könnte mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen.“

Die Freude an der Musik und vor allem die Möglichkeit, sie selbst aktiv ausüben zu können, muss Brunhilde Kopp in die Wiege gelegt worden sein. Bereits mit acht Jahren ermöglichte es ihr Vater, Klavierspielen zu lernen. „Eigentlich waren meine Finger noch recht klein“, erzählt sie, „doch Roland Hirsch, ein Freund meines Vaters, erteilte mir Unterricht.“ Da man zuhause kein Klavier hatte, musste das Mädchen „zur Verwandtschaft auf den Kirchberg“. Doch auch dort war das Üben nicht immer einfach, denn „ unsere Kinder schlafen gerade. Jetzt kannst du nicht üben.“

Doch weil Brunhilde offensichtlich begabt und vor allem sehr fleißig war, kaufte ihr Vater zu Weihnachten 1954 ein gebrauchtes Klavier. Vier Jahre später empfahl Roland Hirsch den Übergang auf die Orgel, auch wenn Brunhildes Füße noch kaum die Pedaltasten erreichen konnten. Unterricht war auf der „ganz alten Orgel“ in Daugendorf. Vier Jahre später, an Pfingsten 1959, musste sie notgedrungen den Organistendienst übernehmen „Und seither bin ich Organistin.“ Viel Üben war notwendig, obwohl sie am zweiten Tag den Arm gebrochen hatte und eine Spielpause normal gewesen wäre. Doch ihr Vater, sehr streng, aber auch sehr hilfreich, stellte fest: „Du spielst weiter, mit einer Hand und den Füßen. Ich mach den Blättrer und den Registrierer.“

Auf Anraten ihres Orgellehrers ging Brunhilde Kopp nach Rottenburg auf die Kirchenmusikschule, musste als jüngste Anwärterin eine Aufnahmeprüfung machen, begann im Sommer 1960 mit der C-Ausbildung und hatte ein Jahr später die Abschlussprüfung geschafft. Pfarrer Rupp als ihr Lehrer an der Kirchenmusikschule hielt bald darauf in Riedlingen einen Vortrag in den Gemeinden. „Er stellte mich so vor: Hier sitzt die jüngste, geprüfte Organistin der Diözese Rottenburg, Brunhilde Kopp, 15 Jahre alt.“ Das war etwas Besonderes für die junge Kirchenmusikerin!

Durch die Heirat nach Unlingen fährt Brunhilde Roth nun seit 53 Jahren bei Wind und Wetter auf „ihre Orgel“ nach Daugendorf. Oft ist sie auch in Unlingen und bei Nachbargemeinden bei Gottesdiensten und Auftritten von Chören „im Einsatz“. Dabei war das in der Zeit, als man bei Roths vier kleine Kinder hatte, gar nicht so einfach. „Das war manchmal schon ganz schön happig, vor allem an den Hochfesten“, bestätigt ihr Mann. Tanten sind als Kindsmagd eingesprungen, doch manches Mal hat die Mama ihre älteste Tochter im Alter von eineinhalb Jahren im Gottesdienst neben sich auf die Orgelbank gesetzt. „Du bist jetzt ganz brav, habe ich ihr als Mama eingeschärft, und lang mir ja nicht in die Tasten hinein.“

Mehrere Chorleiter wie Karl Schmid, Walter Butscher oder Rudi Karnik gehören zu ihren musikalischen Weggefährten, am Altar der Daugendorfer Kirche feierten Priester von Kanonikus Alfons Maier über Pater Stemmer, die Pfarrer Waibel, Deiß und Grau bis zu Walter Stegmann und aktuell Pfarrer Dr. Mayanja Gottesdienste, während Brunhilde Roth die musikalische Aufwertung besorgte. „Es macht nach wie vor Spaß, auch besonders anspruchsvolle Werke als Solistin oder Mitgestalterin von Chören aufzuführen.“ Auf dem Instrument im heimischen Wohnzimmer kann vieles vorbereitet werden.

„Der Dank für die Möglichkeit, 60 Jahre lang als Organistin wirken zu können, gilt vor allem meinem Mann und meiner Familie für Hilfsbereitschaft ganz verschiedener Art. Doch ebenso überzeugt bin ich, dass der Heilige Geist stets mein Wegbegleiter war zu Harmonie und Lob, um zur Ehre Gottes musizieren zu können“, betonte Brunhilde Roth.

Beim Vorabendgottesdienst am Samstag 8. Juni um 18 Uhr in der Pfarkirche Daugendorf soll Brunhilde Roth auch der Dank der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgesprochen werden.