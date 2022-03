Museum Riedlingen: Verschwundenes Schwert ist neue Attraktion

Das Museum Schöne Stiege und die Galerie zum Heiligen Geist öffnen am kommenden Freitag, 1. April, nach der seit Jahren üblichen Winterpause. Die Besucher des Museums können jeden Freitag- und Samstagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr das kleine Heimatmuseum besuchen und dabei viel lernen über die Geschichte Riedlingens. Die Räume sind barrierefrei zu erreichen: im Gebäude Schöne Stiege kann man mit einem Aufzug die einzelnen Stockwerke erreichen und die Räume im Spital zum Heiligen Geist sind ebenerdig und ohne Schwellen. Der Eintritt beträgt drei Euro, Familien mit Kindern bezahlen vier Euro und für die Mitglieder des Altertumsvereins ist der Eintritt immer kostenlos.

Das Museum Schöne Stiege befindet sich seit 2002 in einem aufwendig renovierten Ackerbürgerhaus und vor allem sakrale Kunst ist im nebenan liegenden Spital zum Heiligen Geist zu sehen. Das Museum zeigt Einblicke in die Stadtgeschichte, die Geschichte des Bürgertums und des Zunftwesens, in die Postgeschichte, das Zeitungswesen, die Industrialisierung und es beherbergt eine sehr kostbare Sammlung von Hinterglasbildern. Im obersten Stockwerk werden Wechselausstellungen gezeigt, auch 2022 „Rund um den Stock – Riedlingen in den 50er-Jahren“. Hier werden viele Erinnerungen wach – nicht nur für Besucher aus Riedlingen.

Eine Neuheit ist eine umgestaltete Vitrine, in der das vor zwei Jahren neu erworbene Richtschwert präsentiert wird. Es ist im ersten Stockwerk in einem Raum zu sehen, der sich mit der Geschichte der Stadt Riedlingen befasst. Betritt man den Raum, fällt das Richtschwert ins Auge, es wird vor einem blutroten Hintergrund präsentiert, während die übrigen Exponate in der Vitrine einen schwarzen beziehungsweise transparenten Hintergrund haben. Das Schwert ist circa 90 Zentimeter lang und sechs bis sieben Zentimeter breit. Es ist eine Hiebwaffe, die am Griff beidhändig gefasst wurde und deren Klinge kunstvoll verziert ist.

Der Riedlinger Altertumsverein war im Besitz des Richtschwerts des Riedlinger Scharfrichters Johann Friedrich Vollmar, das aber während Umbaumaßnahmen ab 1997 wie viele andere Exponate eingelagert wurde und dann auf unerklärliche Weise „verschwunden“ ist. Bis heute ist nicht geklärt, wie das passieren konnte – dieses Schwert steht bis heute auf der Fahndungsliste der Kripo. Vor zwei Jahren gelang es jedoch dem Verein bei einer Auktion in Kreuzlingen ein Richtschwert zu ersteigern, welches bis auf kleine Details dem abgängigen Richtschwert ähnelt und von demselben Degenschmied, Augustin Koleffel, gefertigt wurde. Die Gravur in der Klinge ist dieselbe, sie beginnt mit den Worten „Ich stehe Ich hoffe nebst Gott zu Richten Recht…“. Riedlingen bekam bereits im Jahr 1434 die Gerichtsbarkeit über Leben und Tod vom Kaiser verliehen und das letzte Todesurteil in Riedlingen wurde im Jahr 1737 vollstreckt. In der Vitrine sieht man auch den Platz des Hochgerichts, welches nur vom Scharfrichter betreten werden durfte und welches gleichzeitig als Begräbnisplatz diente, wo auch Tierkadaver verscharrt wurden.

Sehr schön zur Geltung kommen in der neuen Vitrine auch verschiedene Riedlinger Zunftzeichen, sowie das Rezeptbuch des Scharfrichters Johann Friedrich Vollmar (1718 bis 1804) aus dem Jahr 1752. Es trägt den Titel „Rezeptbuch für Menschen und Vieh“. Beim Aufbau der Vitrine hat der ehemalige Vorsitzende Winfried Aßfalg beratend mitgewirkt. Dieser hat sich sehr verdient gemacht um die Erforschung der Scharfrichter in Riedlingen und er hat dies 2001 in einem seiner Bücher (Strafen und Heilen. Scharfrichter, Bader und Hebammen) publiziert.