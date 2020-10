Müntefering kommt nach Riedlingen

Aus der Politik hat er sich zurückgezogen, aber in der Öffentlichkeit lebt Müntefering durchaus in der Kontinuität dessen, was ihn Zeit seines Lebens bewegt hat. Der gelernte Industriekaufmann, der 1966 in die SPD eintrat, ist weiter sozial engagiert. Der frühere Bundesarbeitsminister steht heute an der Spitze der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO. Damals beschäftigte ihn die älter werdende Gesellschaft als Problem, heute lebt der 80-jährige vor, welche Chancen darin stecken. Franz Müntefering ermutigt in seinem Vortrag zum Semesterstart der Seniorenakademie am Montag, 19. Oktober, 14.45 Uhr, zur Übernahme von gesellschaftlicher Mitverantwortung und zeigt Wege zu einem engagierten Älterwerden auf.

Er will anregen und bestärken, die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben zu nutzen, um sich zu engagieren, sei es im direkten persönlichen Umfeld oder im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements. Ein anregender Nachmittag mit einem sprachgewandten und engagierten Redner erwartet die Teilnehmer. Der Vortrag findet statt in der SRH Fernhochschule -The Mobile University, Kirchstraße 26, Riedlingen, Kosten 5 Euro.