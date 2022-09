Münsterchor begleitet die Einsetzung von Pfarrer Schänzle

Der Münsterchor führt am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr im Zwiefaltener Münster zur Investitur von Pfarrer Schänzle die Messe brève no. 7 in C von Charles Gounod und das Salve Regina von Michael Haydn aufführen. Mehrere Sängerinnen und Sänger schlossen sich in der vergangenen Zeit dem Münsterchor unter der Leitung des Gammertinger Kirchenmusikers Volker Schneider an und probten in den letzten Wochen die Messe. Hubertus Ilg begleitet den Chor an der Orgel.