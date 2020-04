Motorradfahrer verunglückt nahe Riedlingen tödlich

Zwei schwere Unfälle mit Motorradfahrern haben sich am Mittwochnachmittag bei Riedlingen ereignet. Für einen 30-Jährigen endete der Sturz von seinem Motorrad tödlich.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der Mann mit seiner Kawasaki von Friedingen in Richtung Pflummern. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Biker rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn entlang.

Danach blieb er mit schweren Verletzungen an einem Abhang liegen. Zeugen bargen den 30-Jährigen und leisteten Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 17 aus Kempten in ein Krankenhaus gebracht, wo er später an seinen Verletzungen starb.

Auch die Feuerwehr unterstützte die Polizei an der Unfallstelle. Die Abteilung Pflummen war kurz vor 16 Uhr wegen auslaufender Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Sie sicherten die Einsatzstelle ab und unterstützten bei der Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt.

Daneben war auch der Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr Riedlingen vor Ort. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach rund zwei Stunden beenden.

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Der zweite Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr, als eine 64-Jährige mit ihrem Fiat von einem Feldweg die Straße bei Pflummern überqueren wollte. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer, der mit seiner Honda von Andelfingen her kam. Der 44-jähriger Biker wurde von dem Auto erfasst und in die Böschung geschleudert. Dort blieb er schwerverletzt liegen.

Das Auto der 64-Jährigen geriet durch den Zusammenstoß ebenfalls ins Schleudern und überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße eine Stunde gesperrt. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.