Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Pfingstmontag in Riedlingen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 11.20 Uhr. Der Autofahrer wollte mit seinem schwarzen VW Golf von der Jet-Tankstelle her kommend nach links in die Zwiefalter Straße Richtung Biberach einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Das Motorrad der Marke BMW wurde seitlich erfasst, der 56-jährige Fahrer dabei schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Riedlingen im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Gegen 13.15 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.