Aus einer Garage im Färberweg in Riedlingen ist am Wochenende ein Motorrad gestohlen worden, berichtet die Polizei. Die Yamaha mit Biberacher Kennzeichen wurde zusammen mit einer Abdeckhaube, einem Helm, einer Lederjacke und einem Akku-Schrauber entwendet. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Der oder die Diebe waren in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag am Werk.