- Der 63-jährigen Mann, welcher vor knapp einem Jahr eine 80-jährige Frau aus Riedlingen über eine Stunde lang in ihrem Haus schwerst misshandelt und gequält hat, ist am Dienstag, 5. Juni, vom Landgericht Ravensburg wegen Mordes aus niederen Beweggründen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Nach tagelangen Anhörungen verschiedenster Zeugen, medizinischer und psychiatrischer Gutachter sowie Angehörigen und der Polizei, sahen es der Vorsitzende Richter Stefan Maier und seine Kollegen als zweifelsfrei erwiesen an, dass die Seniorin rund einen Monat nach der Tat in der Universitätsklinik Ulm an den Folgen der schweren Misshandlungen gestorben ist, die der Angeklagte ihr am 24. Juni 2017 zugefügt hat. Wie berichtet hat der 63-Jährige an diesem Tag die Vermieterin seiner Freundin im Flur abgepasst und über eine Stunde mit massiven Tritten in den Bauch und Schlägen ins Gesicht gequält. Zudem hat er sie mehrfach gewürgt.

Martyrium

Der Mann habe in „zumindest bedingter“ Tötungsabsicht gehandelt, da es ihm egal gewesen sei, ob die 80-Jährige an den Schlägen oder dem Würgen sterben könnte, so das Gericht in seiner Begründung. Anhand der medizinischen Gutachter und den Fotos von den schweren Verletzungen wurde deutlich, was für ein „Martyrium“ die Frau erlebt haben muss, sagte der Vorsitzende Richter.

Schwierige Beweisführung

Die Beweisführung war aufwendig und schwierig, denn das Opfer ist erst einen Monat später an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Zudem präsentierte der Angeklagte in jeder Verhandlung eine neue Geschichte, die von den Richtern immer wieder auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht werden musste.

Die Staatsanwältin forderte am Montag in ihrem Schlussplädoyer lebenslange Haftstrafe wegen Mord. Dabei wurde zu Beginn des Prozesses, der zunächst am Amtsgerichts Biberach angesetzt war, noch von „schwerer Körperverletzung mit Todesfolge“ gesprochen. Erst im Verlaufe des Verfahrens wurde der Prozess an das Landgericht Ravensburg verwiesen.

Erleichterung bei den Angehörigen

Die Angehörigen waren sichtlich erleichtert als der Vorsitzende das Urteil gesprochen hatte. Die Tochter des Opfers und ihr Bruder beschrieben ihre Angst sehr konkret: Der Mann könnte nach Absitzen einer Haftstrafe sie oder ihre Kinder ausfindig machen. Denn der Psychiater Dr. Hölz vom ZfP Weissenau sprach über den Täter von einem Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstruktur, der kein Empathievermögen habe, im sozialen Kontakt mit anderen Menschen kein Mitgefühl für andere empfinde, bei kleinsten Problemen aggressiv gegen andere werde und die Schuld nie bei sich, sondern bei den anderen suche.

Angeklagter will Revision einlegen

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat bereits angekündigt, dass er gegen das Urteil Revision beim Bundesgerichtshof einlegen will. Dazu hat er jetzt eine Woche Zeit und danach muss die Revision schriftlich begründet werden.