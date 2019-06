Monstranz von St. Georg: ein Kunstwerk

Seit dem Jahre 1246, als das Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie erstmals im Bistum Lüttich gefeiert wurde, war es stets das Bestreben der Pfarrherrn und der Gold- und Silberschmiede, Christus als Brot des Lebens, als gewandelte Hostie in prunkvollen Sakralgeräten und -gefäßen würdig zur Schau zu stellen. Das Schaugerät heißt Monstranz (monstrare – zeigen). Papst Urban IV. führte 1264 für die Gesamtkirche das hierzu gehörige Fest Fronleichnam ein. Der ungewöhnliche Name Fronleichnam bedeutet „fron" für „Herr“ und „lichnam“ für „Leib“, der Leib des Herrn.

Aus der kunstgeschichtlichen Literatur sind hochrangige Beispiele von Monstranzen bekannt, die mehr oder weniger zunächst einem gotischen Sakramentshäuschen (Tabernakel) im Kleinformat ähnelten, später dann in der Barockzeit eine prunkvolle Darstellung aus Gold- und Silbermaterialen, verziert mit geschliffenen Glassteinen, zur Form eines gestielten Blattes als Zeichen des Lebens ausgestaltet wurden.

Auch die Riedlinger Monstranz ist eines dieser hochrangigen Kultgeräte mit eigener Geschichte. Die Stifterin Maria Elisabeth Baurin stammte aus Bachhaupten bei Ostrach und war seit 1729 mit dem Riedlinger Johann Georg Baitz (auch Bayz geschrieben) verheiratet. In ihrem Testament ist vermerkt, dass die Monstranz 1770 bereits geliefert wurde von dem aus Biberach stammenden, in Augsburg ansässigen Goldschmied Georg Ignaz Baur (1727-1790). Dieser Goldschmied war zu seiner Zeit eine der ersten Adressen für kirchliche und private Aufträge. Die Auftraggeberin ließ sich auf dem Fuß des Kultgerätes verewigen samt eigenem und dem Wappen ihres bereits 1765 verstorbenen Mannes. Ebenso befinden sich dort in Email gearbeiteten Darstellungen der Namenspatrone des Ehepaares Baitz-Baur: dem heiligen Georg und der heiligen Elisabeth.

Plötzlicher Tod des Mannes

Der unvorhergesehene Tod des Johann Georg Baitz könnte auch den Ausschlag für die Stiftung gegeben haben. Er starb, „als er von dem Boot, das von den Winden hin- und hergeworfen wurde, hinausgeworfen worden und untergegangen war im See, nahe Meersburg, dessen Seele im Frieden ruhe“. So der Eintrag im Sterberegister über das tragische Ende für den Ehemann der Wohltäterin und vor allem für ein unvorbereitetes.

Für die Stiftungen an die Pfarrgemeinde – neben der Monstranz auch noch 500 Gulden für neue Chorstühle und neue Paramente in die Weilerkapelle – wurde die 1773 gestorbene Elisabeth Baitz im Chor der Pfarrkirche St. Georg und nicht auf dem Friedhof bestattet.

Georg Ignatius Baur war ein begehrter und renommierter Gold- und Silberschmied, dessen Auftragsradius weit über Augsburg hinausreichte. Eines seiner Hauptwerke ist der Hochaltarschmuck in der Dresdner katholischen Hofkirche, der Silberaltar im Konstanzer Münster und im Dom zu Regensburg. Beeindruckend sind auch die Tabernakelgestaltungen in der Basilika Ottobeuren und Maria Steinbach sowie St. Peter im Schwarzwald.

Ob ein verwandtschaftliches Verhältnis zur gleichnamigen Riedlinger Stifterin bestand, wurde bislang noch nicht untersucht. Ebenso offen ist die Frage, inwieweit die Modelle des Goldschmieds Baur für Kruzifixe und Büsten von dem zeitgleich sehr erfolgreich tätigen Riedlinger Bildhauer Johann Joseph Christian (1706 – 1777) stammen.