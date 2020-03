Die Ulrich’sche Buchhandlung in Riedlingen lädt zu einer Lesung mit Ellen Sandberg aus dem Buch „Das Erbe“ ein. Die Autorin liest am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in der Buchhandlung.

Zum Buchinhalt : Spätsommer 2018. Über Nacht ist Mona Lang reich. Ihre Großtante Klara hat ihr ein großes Haus in München-Schwabing vermacht, denn sie war sich sicher: „Mona wird das Richtige tun.“ Was damit gemeint ist, versteht Mona nicht. Doch kaum hat sie Klaras Erbe angetreten, kommt sie einer Intrige auf die Spur, die sich um die Vergangenheit des Hauses rankt - und um ihre Familie.

München 1938. Die junge Klara belauscht an der Salontür ein Gespräch zwischen ihrem Vater und ihrem Vermieter, dem jüdischen Unternehmer Jakob Roth. Es geht um die bevorstehende Auswanderung der Roths - und ein geheimes Abkommen ...

Die Autorin : Ellen Sandberg ist das Pseudonym der erfolgreichen Münchner Autorin Inge Löhnig. Sie arbeitete zunächst in der Werbebranche, ehe sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Romane „Die Vergessenen“ und „Der Verrat“ standen monatelang ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste und begeisterten Leser und Presse gleichermaßen.