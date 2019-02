Mohrenwäsche in neuem Gewand

Die Riedlinger Fasnet hat Tradition. Das gilt auch für den Ablauf. Vom „Gole raus“ bis zum Abrutschen und dem Fastnetsverbrennen ist alles getaktet. Und doch gibt es immer wieder Neuerungen. Auch dieses Jahr: Die Mohrenwäsche am Mittwochabend erhält ein neues Gewand.

2005 wurde die Mohrenwäsche in den Festablauf der Riedlinger Fasnet aufgenommen. Erstmals wurde damals dem Riedlinger Pfarrer Walter Stegmann nach dem „Gole Raus“ diese Ehre zuteil. Ihm folgten viele weitere Ehrenmohren, männliche wie weibliche. Das Prozedere hat seither schon Veränderungen erfahren und wurde geliftet. So fand die Mohrenwäsche zu Beginn auf dem Marktplatz statt, ehe sie auf den Weibermarkt verlegt wurde. Trugen die Wäschweiber anfangs noch Masken, so wurden diese bald weggelassen – auch weil sie nun selbst mit Mikro sprachen.

Doch nun, im 15. Jahr, steht ein größeres „Facelifting“ an, wie Pressesprecher Christoph Selg bestätigt. „Du kannst nicht immer den gleichen Film laufen lassen“, beschreibt es Selg. So hat sich eine Arbeitsgruppe mit Wäschweibern und Narrenrat Gedanken gemacht, wie der Ablauf verändert und aufgepeppt werden könnte. Das Ergebnis werden die Riedlinger am Mittwoch erleben.

Erste große Veränderung: Die Narrenschar wird nach der Stockrunde nicht zum Weibermarkt marschieren, sondern vorher rechts abbiegen. Auf dem Wochenmarkt wird künftig der Mohr oder die „Mohrin“ geehrt. Das Spital zum Heiligen Geist gibt dazu die Kulisse ab.

Auch die Inszenierung erfährt eine Neuerung. Bühnenbild, Ton, Licht werden verändert: Zwei Bühnen werden aufgestellt, die Narrenschar wird sich in einer neuen Anordnung rund um die Mohrenwäsche präsentieren. All dies wäre auf der schrägen Fläche des Weibermarkts schwierig geworden. Und: Die Häuser um den Wochenmarkt werden in den Narrenfarben angestrahlt. Die Inszenierung insgesamt soll eine Aufwertung erfahren.

Die Grundidee dieser Ehrung bleibt gleich, doch auch die „Show“ der Mohrenwäsche soll neu aufbereitet und verknappt werden: Aber wie, das will die Zunft noch nicht verraten. Und wer zum Mohren gewaschen wird? Auch das bleibt ein Geheimnis.

Keine Jubiläen

Ansonsten bleibt der bewährte Ablauf der Riedlinger Hausfasnet, zumal dieses Jahr auch keine besonderen Jubiläen von Maskengruppen anstehen. Gole raus, Mohrenwäsche am Mittwoch, Schülerbefreiung und Bürgermeisterabsetzen am Donnerstag, dazu der Spielenachmittag und der erste Ball. Freitag bleiben die Besuche der Einrichtungen auf dem Fasnetsterminkalender, ehe am Sonntag wieder Umzug, der zweite Kinder- und auch der Zunftball sowie und die Narrenmesse auf dem Programm stehen. Letztere ist inzwischen fester Teil des Ablaufs, wenngleich nicht unumstritten. Doch eines ist sicher: Die Kirche ist an diesem Tag fast so voll wie an den Feiertagen. Nur dass die Narrenfarben in der Kirche dominieren.

Der Montagabend hat sich inzwischen die Kneipen-Fasnet etabliert, wobei man sich auch hier noch die eine oder andere neue oder weitere Gruppe mit kreativen Ideen vorstellen könnte, die durch Riedlingens Gassen zieht.

Abschluss und Höhepunkt folgt am Dienstag mit dem Froschkutteln, dem Abrutschen, die Weiber von der Stadt und dem großen Umzug. Einmal mehr wird an diesem Tag politische Prominenz erwartet, ehe am Abend die närrischen Tage auf dem Marktplatz ihr Ende finden.