Mohren-Gebäude wächst auch im rückwärtigen Teil

Bei der Mohren-Baustelle haben die Hochbauarbeiten für den hinteren Teil des Gebäudes begonnen. In den vergangenen Wochen wurde das Fundament ausgegossen, nun werden die Betonteile für den rückwärtigen Gebäudeteil angeliefert und auch entsprechend aufgebaut.

Im vorderen, dem Marktplatz zugewandten Teil sind die Arbeiten im zweiten und dritten Stock so weit gediehen, dass nun das Dach angegangen wird. Ins ehemalige Hotel Mohren werden die Bewohner des Hauses Gabriel einziehen, die bisher in der ehemaligen Post ihr Zuhause hatten. 16 Bewohnern werden in zwei Wohngruppen drei Stockwerte belegen. Ursprünglich waren neun Wohnungen in dem Gebäude geplant. Im Frühjahr 2019 soll der Umbau fertig gestellt sein, so die Planung.