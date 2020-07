Moderner Kreißsaal dank Klapperstorch

Peter Schneider, von 1992 bis 2006 Landrat des Kreises Biberach, wäre heute im Besitz einer goldenen Uhr, hätte ihn seine Mutter bei seiner Geburt auf den Namen Karl-Anton getauft. Was hinter dieser Geschichte steckt, und was ein Storch mit einer Entscheidung im Kreistag zu tun hat, daran erinnert sich der Sparkassenpräsident Peter Schneider in der Serie „Das Riedlinger Krankenhaus“.

Der damalige Landrat des Kreises Saulgau, Karl-Anton Maier, hat sich intensiv um den Neubau des Riedlinger Krankenhauses gekümmert und dem bis heute beeindruckenden Gebäude sein Gepräge gegeben. Er hat dann auf den ersten Jungen, der in der neuen Krankenhauskapelle auf seinen Namen, Karl Anton, getauft wird, eine goldene Uhr ausgelobt. Geboren bin ich am 27. Juli 1958 noch im Gebäude der alten Wöchnerinnenstation, gegenüber dem alten Krankenhausgebäude, dem heutigen Berufsschulgebäude. Dieses auch Säuglingsheim genannte Haus diente bis vor wenigen Jahren dem DRK als Rettungswache und wurde dann abgerissen.

Mit dem Umzug kam ich dann mit meiner Mutter als wenige Tage alter Säugling ins neue Krankenhaus. Getauft wurde ich als erster Junge in der neuen Krankenhauskapelle, gemeinsam mit Andrea Haberbosch aus Riedlingen, am 5. August 1958. Nur eben nicht auf den Namen Karl-Anton, denn meine Eltern hatten sich für den Namen Peter entschieden. So kam es, dass Peter Schneider halt keine goldene Uhr bekam.

Storch als Fingerzeig

Meine Frau Rosemarie hat unseren zweiten Sohn Roman im Februar 1988 im Riedlinger Krankenhaus geboren. Die Geburt, bei der ich dabei sein durfte, verlief gut. Aber die äußeren Bedingungen und die Atmosphäre des Kreißsaals hatte ich als sehr steril und kalt empfunden.

Als ich keine vier Jahre später als Biberacher Landrat für „mein“ Krankenhaus verantwortlich wurde, war das für mich eine besondere Bestimmung des Schicksals. Gleich im ersten Jahr als Landrat gab ich den Auftrag, den Kreißsaal und die Geburtshilfe nach neusten Gesichtspunkten freundlich, familien- und kindgerecht zu überplanen und zu modernisieren.

Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sich mit großer Freude und Vorschlägen an die Planungen. Aber für die Genehmigung der Baumaßnahmen war letztlich der Krankenhausausschuss zuständig. Der tagte in entscheidender Sitzung vor Ort in Riedlingen, im Personalkasino.

Dort gab es einige Zweifel ob der Notwendigkeit und Bedenken gegen die nicht unerheblichen Kosten. Auf dem Höhepunkt der Debatte und kurz vor der Abstimmung flog dann plötzlich vor der großen Fensterfront zum Donautal hin ganz nah und langsam der Storch vorbei und schaute in den Saal. Ich sagte: „Meine Damen und Herren Kreisrätinnen und Kreisräte, das ist der Fingerzeig des Himmels, ich bitte jetzt um Abstimmung.“

Einstimmig pro Sanierung war dann das Ergebnis. Und wir hatten dann den modernsten Kreißsaal und geburtshilflichen Räume mit einem ganz neuen Konzept für Mutter und Kind, das in Riedlingen und weiter Umgebung große Anerkennung und Zuspruch fand.