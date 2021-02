Mobiles Impfteam im Pflegeheim Riedlingen

24 Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Riedlingen sowie 20 Beschäftigte haben eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Erste Bewohnerin war Katharina Rebec. Die 82-Jährige, die seit vier Jahren im Pflegeheim der St. Elisabeth gGmbH im früheren Riedlinger Krankenhaus lebt, freute sich über die Schutzimpfung: „Das gibt einem mehr Sicherheit und nimmt die Angst vor einer Ansteckung durch Corona. Ich wollte mich auf jeden Fall impfen lassen.“

Das mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums Ulm (ZIP) impfte insgesamt zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner durch, überdies auch 20 Beschäftigte. Janine Heinke ließ sich als erste Mitarbeiterin impfen. Für die 26-jährige Pflegefachkraft war klar: „Wenn wir einen Impftermin bekommen, bin ich auf alle Fälle dabei. Ich möchte nicht die Verantwortung dafür tragen müssen, auch wenn unbeabsichtigt, Bewohner mit Corona anzustecken und diese womöglich noch daran sterben.“ Als Zweiter an der Reihe war Amadu Bah (22). Der junge Mann, der aus Gambia stammt, ist schon vier Jahre im Pflegeheim in Riedlingen tätig, erst in seiner Ausbildung als Altenpflegehelfer, seit dem vergangenen Jahr als Azubi zur Pflegefachkraft.

Das mobile Impfteam war mit fünf Personen vor Ort. Die erfahrenen Krankenschwestern Elisana Nakicevic, Wilma Eisert und Jasmin Kaufmann übernahmen die Impfungen. Unterstützt wurde das Impfteam von den Allgemeinmedizinern Dr. Wolfgang Lipke und Dr. Wolfgang Rieth, die für die Datenaufnahme zuständig waren. Die Praxisgemeinschaft Lipke aus Bad Buchau übernimmt aktuell die Koordination der Impftermine in den Pflegeheimen. Die Mediziner und das Impfteam waren voll Lob für die gute Organisation seitens des Pflegeheims. Pflegedienstleiterin Eva Vollmer und Corinna Renz als Fachkraft für Qualitätsmanagement hatten die Vorbereitungen und den Ablauf gesteuert. „Wir sind so froh über die Impfaktion. Endlich ist es soweit“, freute sich Eva Vollmer. Pflegefachkraft Fabian Rink betreute die Bewohnerinnen und Bewohner während der Impfaktion. Die Aufklärungsgespräche zur Schutzimpfung hatten bereits Anfang der Woche stattgefunden.