Am Donnerstag 14. Juli fand die Mitgliederversammlung der Stadtmusik Riedlingen statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Berger wurde dem im vergangenen Jahr kurz vor seinem hundertsten Geburtstag verstorbenen ehemaligen Es-Klarinettisten Josef „Sepp“ Braun gedacht. Jürgen Berger berichtete über seine Arbeit im vergangenen Jahr und führte aus, was in den nächsten Wochen ansteht. So ist die Umstellung der Vereinsverwaltung von der PC-Version auf die Server-Version geplant. Auch die GEMA-Meldung wird vom Formular auf die Online-Meldung umgestellt. Für verschiedene Vorstandsämter müssen Nachfolger/innen in den nächsten Monaten gesucht werden.

Stadtmusikdirektor Michael Reiter ging auf die musikalische Entwicklung vor allem im Bereich der Jugendarbeit ein und berichtete, dass viele Kinder in den Kindergärten und an der Joseph Christian-Gemeinschaftsschule die Angebote der Stadtmusik und der Conrad Graf-Musikschule annehmen. Eine Schwierigkeit ist, die Jugendlichen nach der Bläserklasse für eines der Orchester der Stadtmusik zu gewinnen.

Nach den Berichten der Kassierin Verena Binder und des Kassenprüfers Karl Eisele standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Florian Kramer, stllv. Kreisverbandsvorsitzender-Finanzen im Blasmusik-Kreisverband-Biberach e.V. führte die Ehrungen, die eigentlich bereits 2020 anstanden, durch. Geehrt wurden für 10 Jahre aktives Musizieren Anna-Maria Weber, Anna Geißinger und die 2. Vorsitzende Anna Hermanutz. Eine Ehrennadel für 20 Jahre aktives Musizieren erhielten Verena Sund und Patrick Schmid. Bereits 30 Jahre aktiv ist Steffi Weber, die neben einer Ehrennadel auch eine Urkunde erhält. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Berger erhielt für seine ehrenamtliche Tätigkeit die Förderermedaille in Silber.

Jürgen Berger rief die Anwesenden dazu auf, sich als Helfer/innen aktiv in das Kreismusikfest in Zwiefaltendorf, das vom 1. bis 3. Oktober stattfindet, einzubringen. Seniorenbeauftragte Beate Berger verteilte noch an die fleißigen Putzteufel Eisgutscheine. Der Abend wurde mit einem gemeinsamen Wurstsalatessen beendet.