Mit Zeitungslektüre die Welt besser begreifen

Im Untergeschoss der Mediothek im Kreisgymnasium können die Schüler nun ausgiebig in der Zeitung schmökern und sich über das aktuelle Geschehen in der Welt informieren. In der Mediothek ist eine Leseecke mit mehreren Exemplaren der aktuellen Schwäbischen Zeitung, Ausgabe Riedlingen eingerichtet. Gesponsert wird ein SZ-Exemplar durch die SRH Fernhochschule im Rahmen der Aktion „Lesepate“.

Ein paar Hocker, ein gemütliches Sofa und dazu Exemplare der Schwäbischen Zeitung auf dem kleinen Tisch: In dieser Lesenische können es sich die Schüler bereits jetzt gemütlich machen und sich zugleich über das Geschehen in der Region sowie in der weiten Welt informieren. Dass dies bereits genutzt wird bestätigen Alina Knaupp aus Wilflingen und Tobias Lenz aus Daugendorf, beides Jahrgangsstufe 2. Alina Knaupp hat vier Stunden Gemeinschaftskunde. „Und die Zeitungslektüre hilft mir politische Prozesse besser zu verstehen“, sagt sie. Auch Tobias Lenz findet die Aktion positiv: „Damit können sich auch Schüler informieren, die zuhause keine Tageszeitung haben.“

Schulleiter Georg Knapp dankte der Fernhochschule und der SZ für ihr Engagement. Gerade in Zeiten abnehmender Lesekompetenz sei es wichtig, dass man dem entgegen wirke – auch durch Zeitungslektüre. Und auch angesichts der Debatte um Fake-News hält er es für bedeutsam, dass der Unterschied deutlich wird: zwischen ungeprüften Meldungen, die im Netz kursieren, und den integren Nachrichten, die von Journalisten überprüft wurden und auf die man vertrauen kann.

Die SRH Fernhochschule unterstütze gerne als Lesepate diese Aktion, betonte Rektor Prof. Ottmar Schneck. „Als Bildungsanbieter und Qualitätsführer im Fernstudium engagieren wir uns seit über 20 Jahren für die Vereinbarkeit eines Studiums parallel zu Beruf, Familie, Ausbildung, Leistungssport und Handicap, da ist es für die SRH Fernhochschule selbstverständlich, uns an der „Aktion Lesepate“ der Schwäbischen Zeitung zu beteiligen.“ Durch das Zeitungsabonnement erhalten die Schülerinnen und Schülern des Kreisgymnasiums Riedlingen die Möglichkeit, sich über aktuelle regionale sowie überregionale Themen zu informieren und sich in puncto Politik, Wirtschaft und das Weltgeschehen weiter zu bilden. Und Prof. Wolfram Behn zitierte bei der offiziellen Übergabe Peter Bieri, der sagte: „Bildung beginnt mit Neugierde“. Und „Neugierde sei der Wunsch, zu erfahren, was es in der Welt alles gibt“. Was passe da besser, als die Lektüre einer Tageszeitung?

Ein Dank an die Partner kam von Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung Riedlingen, Olaf Simon. Er freue sich, dass die Schwäbische Zeitung einen festen Platz in der Mediothek eingenommen hat. Damit haben die Schüler noch die Möglichkeit eine gedruckte Zeitung in die Hand zu nehmen. Darüber hinaus gebe es natürlich inzwischen auch die Option, die Zeitung eins-zu-eins online zu lesen.