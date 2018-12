Mit viel Musik über den Christkindlesmarkt

Ein bisschen vom Winde verweht, dafür die überwiegende Zeit vom Regen verschont, ist der Riedlinger Christkindlesmarkt am Samstag einen Besuch Wert gewesen. Morgens gut frequentiert, hatte der Markt nachmittags ein paar Hänger. Dafür war in den Abendstunden kaum mehr ein Durchkommen in der Lange Straße. Die musikalischen Beiträge der verschiedenen Musikgruppen machten den Markt zu etwas Besonderem.

Von einem perfekten Christkindlesmarkt hat man als Besucher so seine Vorstellungen. Minustemperaturen im einstelligen Bereich, leichter Schneefall, ein Adventslied im Ohr und einen Glühweinbecher in der Hand. Ein paar Abstriche mussten Händler und Besucher machen – in allererster Linie beim Wetter, das sich von seiner stürmischen Seite zeigte. „Zum Auftakt um 11 Uhr wirbelte es die Noten der jungen Musiker, des Kooperationsvorjugendorchesters und des -jugendorchesters, ganz schön durcheinander. Die Nachwuchsmusiker hielten tapfer aus. Sie spielten und sangen sich mit Stadtmusikdirektor Michael Reiter durchs Adventsrepertoire und bekamen für ihre Vorträge viel Applaus. Bürgermeister Marcus Schafft eröffnete den Markt, lobte die Aktion der Riedlinger Gemeinschaftswerbung und empfahl den Besuchern: „Wechseln Sie in den Modus der staden Zeit und genießen Sie die Adventszeit.“ Das taten die Besucher dann auch. Sie bummelten an den Ständen entlang, erstanden eine Waldwurst bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, einen Kirschglühwein bei der Trachtengilde, einen Grappa bei Luigi, bestaunten das Kunsthandwerk an den zahlreichen Ständen und nahmen einen Mistelzweig mit auf den Nachhauseweg. Der Nikolaus bescherte die Kinder und wer Lust auf eine Runde in der Kutsche hatte, war bei Robert Maier und seinen Pferden an der richtigen Stelle.

Zum Auftritt des Schülerchors der Joseph-Christian-Schule war die Frequenz auf dem Wochenmarkt wieder groß. Lehrer, Eltern und Großeltern freuten sich an den frischen Winterliedern der Sänger der Klassen drei und vier, unter der Leitung von Heidi Dauben-Flamm und Josefin Spleiss. Die Zuhörer waren so begeistert, dass sie eine Zugabe verlangten und auch prompt bekamen. Musikalisch folgten der Engelschor des Kreisgymnasiums, das Bläserensemble der Stadtmusik. Die Musikvereine aus Daugendorf und Grüningen unterhielten in den Abendstunden.

Während die Nachmittagsstunden für viele Händler etwas zu behäbig verstrichen und die Besucher eher schauten als kauften, formulierte das ein Gast, der zum ersten Mal auf dem Riedlinger Markt war, eher positiv. Er fand ihn bezaubernd, es gebe kein Gedränge und die Leute quetschten sich nicht durch. Im Gegensatz dazu hätten sich die Händler allerdings „kaufwütigere“ Kundschaft gewünscht. Der Andrang beim Kunsthandwerk wäre noch ausbaufähig, sagte eine der Beschicker.

Mit Einbruch der Dämmerung strömten die Besucher in die Lange Straße. Es bildeten sich Schlangen vor den Essens- und Getränkeständen. Zeitweise war kein Durchkommen mehr. In Grüppchen standen die Menschen beieinander und feierten in den Abendstunden eine Christkindlesparty bei Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle.