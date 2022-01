Mit über zwei Promille in Riedlingen unterwegs

In Riedlingen hat die Polizei am Mittwoch einen betrunkenen Fahrer gestellt. Der Mann hatte über zwei Promille intus.

Kurz vor 20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen offensichtlich betrunkenen Mann in einem Riedlinger Einkaufsmarkt. Zuvor sei dieser Mann aus einem Skoda gestiegen, so der Zeuge. Die Polizei traf ihn in der Daimlerstraße jedoch nicht mehr an und suchte daraufhin den Unbekannten. Die Beamten fanden sein Auto schnell auf einem Parkplatz in der Alten Unlinger Straße. Auch sie hatten den Verdacht, dass der 40-jährige Insasse Alkohol getrunken haben könnte.

Führerschein und Schlüssel beschlagnahmt

Ein Test bestätigte, dass er mit über zwei Promille deutlich zu viel davon intus hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers und nahm die Schlüssel seines Autos vorübergehend in Verwahrung. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination.

Diese Mischung ist gefährlich, warnt die Polizei. Deshalb kontrolliert die Polizei, zur Sicherheit der Menschen in der Region.