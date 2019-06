Mit sozialem Engagement zum Stipendium

Mit einem Stipendium unterstützt die SRH-Fernhochschule Riedlingen Studenten, die sich sozial engagieren. Bewerbungen für das Stipendium können noch bis zum 31. August 2019 eingereicht werden.

„Jeder Mensch soll die Chance auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch ein hochwertiges akademisches Studium haben – unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten. Wir möchten fördern, wer sich sozial einbringt und der Gesellschaft etwas zurückgibt,“ so Professor Dr. Joachim Merk, Prorektor für Studium und Lehre. Daher richte sich das Stipendium gezielt an Menschen, die entweder im Natur- und Umweltschutz oder in einer Hilfsorganisation aktiv sind, sich ehrenamtlich in einem Hospital, einem Verein oder in Caritas und Diakonie engagieren oder bürgerschaftliches Engagement im öffentlichen und sozialen Leben zeigen, zum Beispiel in einer Jugendorganisation.

Neben der Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen mit detailliertem Lebenslauf und ausgefülltem Bewerbungsbogen ist ein Motivationsschreiben gefordert, in dem der Bewerber auf ein bis zwei Seiten seine Motivation überzeugend darlegt. Darüber hinaus wird ein Nachweis des sozialen oder ehrenamtlichen Engagements benötigt. Die Bewerbungsunterlagen können bis zum 31. August bei der Stipendienbetreuerin Anja Walter-Henning unter stipendium@mobile-university.de eingereicht werden.

Auch Viktoria Preselmaier ist eine der Stipendiatinnen der SRH Fernhochschule und dankbar für die Unterstützung: „Das Stipendium ,Soziales Engagement & Studium’ hat mir die Möglichkeit eröffnet, die Stunden in meinem Job zu reduzieren. Dadurch kann ich mein Studium, meinen Job und meine ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut bringen.