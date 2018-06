Mit Sonnenkraft nach China

Sein Gefährt sorgt für Aufmerksamkeit: Ein Liegerad mit zwei großen Solarpanels. Es ist ein besonderes E-Bike mit dem Lionel Serra unterwegs ist. Und es ist auch eine besondere Reise. Denn der Franzose ist auf dem Weg nach China. Am Freitag machte er kurz in Riedlingen Station.

In Chamonix ist der Franzose mit seinem E-Bike der besonderen am Dienstag gestartet. Rund 540 Kilometer hat er bis Freitagmittag zurückgelegt. Die ersten 540 Kilometer einer langen Tour. Die führen ihn und 39 andere Teilnehmer des „Sun Trips 2018“ nach Guangzhou in China. 12 000 Kilometer wollen Serra und die anderen Teilnehmer insgesamt zurücklegen.

Das Fahrrad hat sich der Mitarbeiter eines Solarinstituts selbst zusammengebaut. Wobei dieses Vehikel und die Reise nicht Teil seines Jobs sind, sondern seine Freizeit. Im Beruf ist der 51-Jährige in der Entwicklung für Batterien tätig. In seiner Freizeit hat er dieses Rad gebastelt. An ein Liegerad aus Deutschland wurde wurden zwei Solarpanelen montiert. Der erzeugte Strom wird in einer Batterie gespeichert, die ihm wieder für sein Rad zur Verfügung steht.

Der Solarstrom unterstützt ihn beim Radfahren, zugleich hat er es durch die Panels immer schattig. Aber der Franzose hat auch jede Menge Gepäck zu schleppen. Auch die Batterie ist schwer. Dennoch will er rund 200 Kilometer am Tag schaffen, dann wäre er über zwei Monate unterwegs, bis er in China eintrifft.