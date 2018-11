Riedlingens Kulturschaffen ist eng mit dem Theater Lindenhof verknüpft, schließlich ist es der Kooperation mit ihm zu verdanken, dass es zwei geniale Theatersommer in der Donaustadt gab. Doch auch in der diesjährigen Spielpause müssen die Fans von Intendant Stefan Hallmayer und seinem Team nicht auf Unterhaltung made in Melchingen verzichten. Am Sonntag, 11. November, 20 Uhr, geht im Lichtspielhaus der Vorhang auf für die „bestaussehende Boygroup zwischen Melchingen und Salmendingen“, zugegeben ein kleiner Radius, aber immerhin.

„Endlich wieder auf Tour“ ist Poliakoffs Eventkapelle mit ihrem Programm „Wieder dahoim“. Und dass von den vier Protagonisten mit Intendant Stefan Hallmayer und Theatersommer-Regisseur Peter Höfermayer zwei schon „fast dahoim“ sind in Riedlingen, ist allen klar, die mit ihnen verhandelt, geprobt und gespielt haben. Und Berthold Biesinger ist seit der Aufführung von „Spätzle mit Soß“ 2015 auch kein Unbekannter mehr in der Donaustadt. Ergänzt um Gerd Plankenhorn wollen sie jetzt das Kino musikalisch aufmischen. Ben E. Fizz, Tom Bola, Silvester Gala und Werni Saasch nämlich freuen sich auf den lange ersehnten Auftritt, den ihr Manager Poliakoff ihnen vermittelt hat. Ein folgenschweres Missverständnis führt dazu, „dass die Vier buchstäblich am Ende der Welt landen“, heißt es in der Ankündigung. Und: Wieder müssen sie unglaublich musikalische Abenteuer bestehen, „sich mit Pauken und Trompeten gegen bedrohliche Kreuzfahrtschiffe verteidigen, den internationalen Banken den Marsch blasen und amerikanische Gefängnisse von innen kennen lernen, bis sie auf ihrer Weltreise von Moll nach Dur endlich wieder in ihre Heimat gelangen, wo sie bereits sehnlichst erwartet werden“.

„Hochkarätig. Hochprozentig. Schwäbisch“, stellen sich die vier musizierenden und singenden Schauspieler oder schauspielernden Musiker und Sänger vor und versprechen eine „komödiantische Unterhaltung mit Musik“ und zwar als Fortsetzung, denn es ist nicht der erste Coup, den Poliakoffs Eventkapelle landet.

Verraten sei noch, dass sich auch einiges rund um den Postkasten und all die Fragen und Anmerkungen tut, die in seinem Bauch gelandet sind. Auch das wird noch auf die Bühne kommen und in Riedlingen Thema sein. Zunächst aber wird’s heiter und nicht nur der „Kulturbeutel“ als Initiative zwischen den Sommertheater-Aufführungen freut sich.