Mit neuer Redaktion und neuem Design

Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Verein der „Freunde und Ehemaligen des Kreisgymnasiums Riedlingen“ und die Mitglieder dürfen sich jährlich über ein Schulhelft mit Neuigkeiten aus dem Schulleben freuen. Schon im letzten Jahr wurde ein neuer Vorstand gewählt, und dabei mussten beide Vorsitzende ersetzt werden. Mit Otmar Schneider (Lehrer am KGR) und Frank Lock (ehemaliger Schüler und mit seiner Ertinger Firma Bildungspartner des KGR) haben die langjährige Vorsitzenden Anton Hepp und sein Stellvertreter Franz-Josef Gerster engagierte und fachkundige Nachfolger gefunden. Mit dem Vorstand hat auch das seit vielen Jahren effektiv arbeitende Redaktionsteam, bestehend aus Anton Baur und Herbert Arbter, seinen Dienst „beendet“ und auch hier war ein Neuanfang vonnöten. Nicole Späth, am Kreisgymnasium zuständig für den Bereich „Corporate Identity“, hat federführend gemeinsam mit einem Kreis von weiteren Kolleginnen und Kollegen der Schule die redaktionelle Arbeit aufgenommen. Das Ergebnis ist das Schulheft Nr. 31, welches sich schon vom äußeren Erscheinungsbild her abhebt, und im September erschienen ist. Dieser Termin ist ungewöhnlich, doch hat die Coronakrise dem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Kollegen mussten von zu Hause aus arbeiten, die Schule blieb geschlossen und viele geplante Projekte, über die man berichten wollte, fanden nicht statt.

Geblieben beim neuen Schulheft ist das Format – ein DIN A 5 Heft, wie es in den 80er Jahren fast alle Schüler im Schulranzen hatten. Neu ist die Farbe, vom kräftigen Dunkelblau ist nichts mehr zu finden, der Heftumschlag ist nun ein helles Grau. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass das Kreisgymnasium ein neues Schullogo entwickelt hat, welches auf den Umschlag sollte. Dieses Logo ist ebenfalls in der Farbe dunkelblau und wäre so gar nicht zur Geltung gekommen. Schlägt man das Heft auf, ist festzustellen, dass es bunter geworden ist – nahezu alle Fotos sind farbig und die Werbeanzeigen sind ein wenig größer. Auch ist es mit nur 120 Seiten Umfang ein wenig „schlanker“ ausgefallen. Neben jeden Artikel steht nochmals in großer Schrift ein Schlagwort wie „Chorkonzert“, „Volleyballturnier“ oder „Unsere Mensa“. Dies ermöglicht beim Blättern ein rasches Zurechtfinden im Schulheft und es zeigt auch, dass ein neues Team diese Arbeit stemmt.

Sehr ausführlich wird auf das Schulleben der letzten beiden Schuljahre eingegangen, Klassenbilder der Klassen 5 und 9 sind groß und farbig und natürlich sind auch die beiden letzten Abi Jahrgänge festgehalten. Ein wenig kurz gekommen sind Studienfahrten und Ausflüge, die krisenbedingt nicht mehr möglich waren und außerunterrichtliche Veranstaltungen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, die oft weit weg von Riedlingen wohnen und ihrer Schule durch ihre Mitgliedschaft ihre Treue und Verbundenheit ausdrücken, sind natürlich interessiert an der Rubrik „Personalia“ der Lehrer sowie an kleinen Berichten über Jahrgangstreffen. Wohin der Lebensweg ehemalige Schülerinnen und Schüler führt, ist für alle spannen, doch leider hat es in diesem Jahr an Autorinnen und Autoren gefehlt und nur eine Schülerin erzählt von ihrem Freiwilligendienst in Südafrika.

Der Kauf eines Schulhefts lohnt sich auch für Nichtmitglieder, die gerne etwas über ihre (ehemalige) Schule erfahren wollen.