Mit Musik zum großen Erfolg

Emma Hainzl vom Akkordeon-Orchester Riedlingen hat einen ersten Platz beim Bundeswettbewerb belegt. Damit gehört sie zu den besten Akkordeonistinnen Deutschlands in ihrer Altersklasse. Sie nahm per Video beim diesjährigen „Akkordeon Musik Preis 2021“ teil. Knapp 200 Video-Beiträge wurden eingereicht und von einer hochkarätig besetzen Jury bewertet.

Die Premiere einer solchen digitalen Veranstaltung im Deutschen Harmonika-Verband zeigt die hohe musikalische Qualität der Harmonikaszene unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.

Per Videochat auf den Wettbewerb vorbereitet

Emma Hainzl hatte sich über mehrere Wochen zusammen mit ihrer Ausbilderin Cornelia Dick per Videochat auf den Wettbewerb vorbereitet. In der Kategorie Akkordeon Solo mit Standardbass erspielte sie den ersten Platz mit Prädikat hervorragend. Ihr Pokal sowie die Auszeichnung wurden Emma per Post anschließend zugesandt. Das Akkordeon-Orchester Riedlingen und ihre Ausbilderin Cornelia Dick freuen sich sehr über Emmas herausragende Leistung.

Aktuell sucht das Akkordeon-Orchester Riedlingen einen Schlagzeuger sowie einen Klavierspieler oder Keyboarder. Auch Akkordeon-Spieler sind jederzeit willkommen und können ganz unverbindlich bei einer Probe teilnehmen. Die Proben finden montags um 20 Uhr in der ehemaligen St.-Gerhard-Kapelle in Riedlingen statt. Die Jugendgruppe probt montags von 18 bis19 Uhr.

Auftritt auf der Gartenschau

Das Hauptorchester spielt am Samstag, 17. Juli, beim Klangwellen-Festival auf der Landesgartenschau in Überlingen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Ensembles aus dem ganzen Bodenseeraum.

Zudem spielt das Hauptorchester am Samstag 24. Juli, im Grünen vor der St.-Gerhard-Kapelle in Riedlingen ein kleines Gartenkonzert mit populärer Literatur um 17 Uhr.