Mit Handy am Steuer erwischt

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Verkehrsstreifen der Polizei am Vormittag in Riedlingen. Sie stellten neun Fahrer, die trotz Verbot während der Fahrt telefonierten. Zwei hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Alle müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Auch in Biberach stellte die Polizei kurz nach 16 Uhr ein Auto, in dem die Insassen nicht angegurtet waren. Weder Fahrer, noch die Mitfahrerin, auch nicht die vier und ein Jahre alten Kinder der Mitfahrerin. Die beiden Erwachsenen sehen jetzt ebenfalls Bußgeldern entgegen. Kurz vor Mitternacht dann hielt die Polizei in Warthausen einen Roller an. Der Fahrer wollte erst vor der Kontrolle flüchten, konnte der Polizei aber nicht entgehen. Schnell zeigt sich, dass der Fahrer zuviel Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte ein Alkoholtest.

Ein weiterer Test bestätigte den Verdacht, dass der 15-Jährige zudem Drogen konsumiert hat. Etwas Rauschgift fanden die Ermittler bei dem Jungen zu Hause. Er wird jetzt angezeigt, weil er ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren ist. Auch wegen des Rauschgifts ermittelt die Polizei gegen den Jugendlichen.