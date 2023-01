Mit Feuer und Flamme in die Bildungspartnerschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was im Februar mit einer neu eingegangen Kooperationsvereinbarung zwischen der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule (JCS) und der Firma Feurer GmbH besiegelt wurde, konnte nun in die Realität umgesetzt werden.

Drei Mitarbeiter der Helmut Feurer GmbH aus Riedlingen informierten die Technikschüler der Jahrgangstufe 8 über ihre Firma und den Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Mit einer Power Point, Kurzvideo und Werkstücken brachten sie den Beruf mit seinen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern den Jugendlichen näher. Auch das Pressen eines C-Stahl-Fittings zu einem Schlüsselanhänger ließen die Schüler auf praktische Weise erfahren, was in diesem Handwerksberuf auf sie zukommt. Anschaulich wurde ihnen auch aufgezeigt, wie die Ausbildung aufgebaut ist und was in dieser Zeit alles vom Azubi verlangt wird.

In einer anschließenden Führung durch die Unterwelt des Riedlinger Schwimmbades wurde vor Ort klar, was im Heizungs-, Klima- und Lüftungsbau täglich geplant, installiert und gewartet wird. So mancher Schüler staunte, wie viel Technik hinter einem Schwimmbad steckt.

Mit dieser Kooperation erhoffen sich die Firma Feurer und auch die Schulleitung der Joseph-Christian-Schule, den Schülern auf ihrem Weg der Berufsfindung weitere Einblicke auch in den Ausbildungsbereich Handwerk zu geben und sie in ihrer Entscheidung für ihre Ausbildung zu stärken. Die gelebte Kooperation ist ein weiterer wichtiger Baustein im Berufsorientierungsbereich der Riedlinger Gemeinschaftsschule.